Sube a más de 4,300 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

Voluntarios participan en labores de búsqueda y rescate de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros en Residencias Tahití este viernes, en Caraballeda (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

Venezuela sumó este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, por lo que los muertos por el doble terremoto del 24 de junio ascienden ya a 4,333, según el parte ofrecido este sábado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa.

Se trata de una de las subidas más altas de las últimas dos semanas tras los terremotos ya que las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se han intensificado en los últimos días.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16,740, mientras que se ha atendido a 31,193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

Personas sin hogar

El número de personas sin vivienda también sigue en 17,907 y la de familias atendidas en 86,794, indicó el chavista en una rueda de prensa ante los medios.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18,437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/11/302ac62dd8fbb247654aae2acd6a30751a8db9c2w-b6ef46b3.jpg Integrantes de la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) participan en labores de búsqueda y rescate de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros en Residencias Tahití este viernes, en Caraballeda (Venezuela). (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que 9,766 toneladas de alimentos han sido distribuidas, así como 13.9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31,837) y el de voluntarios registrados (30,197).

Según el balance oficial, han ocurrido 1,203 réplicas desde el 24 de junio, entre ellas una de baja intensidad esta misma mañana.

315 cuerpos sin reconocer

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que hay 315 cuerpos sin identificar tras el doble terremoto del 24 de junio y justificó no dar cifras de desaparecidos porque no pueden caer "en especulaciones".

"Hasta el día de ayer, sin identificar, 315 personas, que no se pudo identificar porque ni fue reconocido ni al capturarle la huella dactilar (...) pudimos asociarlo a una identificación; eso es el 7 % del total de personas fallecidas", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en Caracas.

Venezuela no ha ofrecido una cifra actualizada desde hace semanas de desaparecidos tras el doble sismo -plataformas independientes sitúan en casi 30,000 las personas aún no contactadas-, pero Rodríguez aseguró que no las están ocultando, pues desde el día después del doble terremoto dan la cifra de personas que fallecieron, que es la única certeza que tienen.

"Nosotros no podemos manejarnos en base a especulaciones, sino que tenemos que manejarnos en base a la realidad", justificó el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante la pregunta de los medios de una falta de información en ese sentido.



