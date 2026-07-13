Brasil despacha 48 toneladas de leche en polvo para aliviar el desabastecimiento en Cuba

Sin poder producir suficientes alimentos para la población, Cuba recibe ayuda de países con envíos de alimentos diversos. ( EFE )

Brasil comenzó este lunes el envío de 48 toneladas de leche en polvo a Cuba, como parte de una operación humanitaria destinada a aliviar el grave desabastecimiento que atraviesa la isla tras el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

Las primeras 16 toneladas fueron enviadas esta tarde desde la Base Aérea de Canoas, en el estado de Rio Grande do Sul, y un segundo vuelo partirá el martes desde Porto Alegre con las 32 toneladas restantes.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la Presidencia, ambas cargas llegarán el miércoles 15 de julio a la isla.

La acción, coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, complementa el envío de medicamentos y de 170,000 toneladas de arroz, 150 toneladas de frijol negro y 500 toneladas de leche en polvo, anunciado el pasado 19 de marzo y canalizado a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Más donaciones en medio de la crisis

Según la Presidencia, el Gobierno brasileño evalúa nuevas donaciones de alimentos y medicamentos en los próximos meses.

En 2025, Brasil ya había realizado una donación humanitaria a Cuba en respuesta a los impactos del huracán Melissa, cuyos efectos aún se sienten en la región oriental del país.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica y social desde hace seis años, agravada desde enero por el bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Donald Trump, una política que la ONU ha calificado como contraria al derecho internacional.

El pasado 30 de junio el Programa Mundial de Alimentos PMA) anunció que apoyará alimentación escolar en cinco provincias de Cuba.

El costo los alimentos asciende a 89,301 euros.

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