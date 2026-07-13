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Detienen en Bogotá a hombre vestido de piloto que viajaba a España con 10 kilos de cocaína

Las oficiales no informaron la identidad ni la nacionalidad del detenido, pero medios locales apuntaron a que se trata de un ciudadano español.

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    Detienen en Bogotá a hombre vestido de piloto que viajaba a España con 10 kilos de cocaína
    El hombre, que estaba vestido con un traje negro ajustado, intentó abordar un vuelo con destino a Barcelona pero fue detenido por oficiales de la Policía Antinarcóticos luego de mostrar un comportamiento sospechoso. (FUENTE EXTERNA)

    Un ciudadano extranjero vestido con uniforme de piloto fue detenido este lunes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando intentaba salir del país con destino a España con 10 kilos de cocaína camuflada en su cuerpo, informó la Policía.

    El hombre, que estaba vestido con un traje negro ajustado, intentó abordar un vuelo con destino a Barcelona pero fue detenido por oficiales de la Policía Antinarcóticos luego de mostrar un comportamiento sospechoso.

    • Las oficiales no informaron la identidad ni la nacionalidad del detenido, pero medios locales apuntaron a que se trata de un ciudadano español.

    Operativo

    Las autoridades indicaron que el sujeto pasó por un escáner, lo que permitió descubrir que tenía paquetes de droga pegados con cinta adhesiva en diferentes partes del cuerpo, como el torso y las piernas.

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    "El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes", detalló la Policía.

    El aeropuerto El Dorado es el principal de Colombia y en el pasado fue escenario de múltiples casos de tráfico de drogas que, sin embargo, disminuyeron en años recientes.

    En 2024, un grupo de cinco dominicanos fue detenido por transportar 215 kilos de cocaína en su equipaje de bodega con destino a su país de origen.

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