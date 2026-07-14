De la Espriella anuncia cierre de consejerías de Paz y Derechos Humanos en Colombia

Imagen del presidente electo de Colombia durante la campaña electoral. Su triunfo representa un cambio radical en la política colombiana, que atrás a un presidente orientado a la ideología de izquierda latinoamericana. ( EFE )

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno eliminará varias consejerías y agencias adscritas a la Presidencia de la República, entre ellas la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como parte de una reforma administrativa orientada a reducir la burocracia estatal.

Durante una alocución difundida en sus redes sociales, De la Espriella informó que la reestructuración implicará la eliminación de 229 cargos, lo que, según sus cálculos, representará un ahorro cercano a los 10,000 millones de pesos colombianos al mes. Afirmó que esos recursos serán redirigidos a programas de atención para la población.

El mandatario electo sostuvo que la Presidencia dejará de operar con estructuras que, a su juicio, duplican funciones o responden a cuotas burocráticas. Explicó que las competencias de las consejerías eliminadas serán asumidas por ministerios y entidades con mandato legal, con el propósito de fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa.

Medios locales y agencias internacionales difundieron la decisión del presidente electo, lo que tiene implicaciones con grupos armados, vinculados a cárteles y olas de violencia en el país.

Se acabó el diálogo "de la falsa paz"

En materia de paz, De la Espriella reiteró que su administración no continuará con la política de diálogo impulsada por el gobierno saliente de Gustavo Petro. "No habrá más procesos de falsa paz", afirmó al justificar la desaparición de la oficina encargada de coordinar esas iniciativas.

La decisión es coherente con su propuesta de desmontar la política de "Paz Total" y privilegiar una estrategia centrada en el sometimiento de los grupos armados a la justicia ordinaria.

Respecto a la política de derechos humanos, el presidente electo indicó que las funciones de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH serán distribuidas entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

Asimismo, la Consejería para las Regiones no será eliminada, sino transformada en una Gerencia para las Regiones que servirá de enlace entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales.

La reforma forma parte del proceso de reorganización institucional que De la Espriella ha anunciado antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto, en medio de una transición marcada por tensiones con el gobierno saliente de Gustavo Petro.

Diario Libre Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.