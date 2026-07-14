Tres apagones nacionales en una semana: la crisis energética en Cuba se agudiza

Personas camina por una calle durante un apagón en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

Con el reportado este martes, Cuba sumó tres apagones nacionales en una semana; mientras que, en lo que va de 2026, han sido cinco los cortes generales en la isla, una situación que tiene sus causas en un factor estructural: un sistema energético profundamente obsoleto, y en un elemento coyuntural: el bloqueo petrolero de EE. UU..

La isla se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, marcada por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, que ocasiona que la mayor parte de esas unidades de generación del país sufran averías habituales.

A esa situación se añadió, en enero pasado, el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU., que detuvo los envíos de combustible desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, y después que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase con aranceles a aquellos países que suministraran crudo a La Habana, en un intento de recrudecer el asedio sobre la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció, la pasada semana, tras una de las caídas del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), que la isla permanece "sin combustible para energizar plantas", lo que provoca que se prolonguen los apagones nacionales.

Tres apagones en una semana

6 de julio de 2026

Cuba sufrió el pasado 6 de julio un apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local (16:17 GMT). La compañía estatal Unión Eléctrica (UNE), informó entonces en sus redes sociales que se investigaban las causas, que hasta la fecha no han sido informadas.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Lázaro Guerra, explicó a la televisión estatal que 24 horas después de esa desconexión, la capacidad de generación con la que operaba el SEN era "limitada".

Finalmente, el SEN se restableció el 8 de julio; pero en esa jornada los prolongados apagones afectaron al 66 % del país en el horario de mayor demanda (tarde-noche).

10 de julio de 2026

El segundo colapso del SEN de la semana ocurrió el 10 de julio y se produjo a las 16:30 hora local (20:30 GMT) debido a un fallo en la línea de 220 kilovatios que va de la ciudad de Santa Clara a la de Sancti Spíritus (centro), lo que "provocó la división del SEN, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del Sistema", refirió el Minem.

Sobre las causas de esa caída del SEN, Guerra explicó que la salida de operaciones de varias unidades generadoras "básicamente fue consecuencia de tormentas eléctricas". Este domingo, tras casi 40 horas del apagón general, el sistema de Cuba quedó interconectado.

14 de julio de 2026

El SEN registró este martes una nueva desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT), la quinta reportada en lo que va de 2026, causada por la salida de la Unidad de generación Felton 1, ubicada en la provincia oriental de Holguín (este de Cuba).

Esto "provocó una oscilación en los parámetros del sistema con un cambio brusco de la frecuencia", informó la UNE.

En televisión nacional, Guerra señaló que "se trabajaba para llegar con energía a las termoeléctricas del occidente del país y en el menor tiempo posible restablecer de forma gradual el sistema".

Crisis severa

La isla caribeña lleva desde mediados de 2024 con altibajos en la producción de energía eléctrica, reflejados en prolongados apagones diarios.

En marzo de este año, Cuba sufrió otras dos desconexiones totales del SEN en una semana (una el día 16 y otra el 21); y en total, en casi 24 meses, han sido diez los apagones generales.

La crisis energética en la isla ha escalado a máximos con cortes diarios que superan en La Habana las 30 horas consecutivas, mientras que en el resto del país llegan a las 72 horas seguidas.

En este contexto, a diario se registran protestas de decenas de personas que -de forma pacífica, principalmente en la ciudad capital- exigen al Estado servicios básicos, como corriente, agua y alimentos. Un descontento social que se expresa en cacerolazos, bloqueos de calles y quemas de basura. EFE