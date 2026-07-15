El Gobierno cubano acusa a EE.UU. de no importarle el "sufrimiento de miles de familias"

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, insistió en denunciar la política de EE.UU. contra la isla y su impacto en las familias. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno cubano acusó, este miércoles, a EE.UU., de "condenar al pueblo" y de no importarle "el sufrimiento de miles de familias" en la isla por su política de "asfixia" con el bloqueo petrolero impuesto en enero y las sanciones secundarias a empresas relacionadas con el Ejecutivo de La Habana.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, señaló en redes sociales que "la caída ayer del Sistema Eléctrico Nacional" -la quinta en lo que va de 2026 y la tercera en apenas una semana- "se produce en un contexto de máxima asfixia" a la economía del país caribeño y al "sector electroenergético por parte del gobierno de EE.UU."

"A los gobernantes estadounidenses, en particular a su secretario de Estado (Marco Rubio), no les importa el sufrimiento de miles de familias, los cientos de hospitales sin fluido eléctrico, la pérdida de alimentos por falta de refrigeración", puntualizó el jefe de la diplomacia del país caribeño.

Reiteró, asimismo, que a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, "no le ha sido suficiente el genocida cerco petrolero" y "persigue y sanciona a empresas cubanas y extranjeras vinculadas a esa área estratégica".

Más presión desde enero

Washington intensificó en enero su presión sobre Cuba con el bloqueo petrolero que detuvo los envíos desde Venezuela a la isla, tras el arresto de Nicolás Maduro, y amenazó con aranceles a aquellos países que le suministraran crudo, en un intento de intensificar el asedio sobre la isla.

Además, el presidente Trump, estableció el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva mediante la cual amenaza con sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye financiera, material o tecnológicamente al Gobierno cubano o que opere en sectores claves de la isla, como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

Esta semana el Departamento de Estado de EE.UU. comunicó que designó "a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", entre ellas el Ministerio del Turismo, y empresas de importación, exportación y comercialización de combustibles.