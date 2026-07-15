Francia aprueba definitivamente la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido

En el suicidio asistido el propio paciente administra el medicamento letal, mientras que en la eutanasia es un profesional sanitario quien lo hace, cuando la legislación de un país lo permite. ( FUENTE EXTERNA )

La Asamblea Nacional francesa dio este miércoles el visto bueno definitivo a la ley sobre el derecho a la ayuda a morir, que incluye la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido para pacientes con enfermedades irreversibles graves y con grandes niveles de sufrimiento.

El texto salió adelante gracias a los 291 votos favorables de los diputados, frente a los 241 que se opusieron.

La de este miércoles era una votación definitiva en tercera lectura, lo que habilitaba a la Cámara baja francesa a dejar aprobada la ley tras un complicado periplo en el que, desde 2025, el texto recibió en dos ocasiones el aval de los diputados pero fue tumbado en otras dos ocasiones por el Senado, de mayoría conservadora.

La legislación francesa incorpora al país a un grupo reducido de Estados que han regulado la ayuda médica para morir. Los Países Bajos fueron el primer país del mundo en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en 2002, seguidos por Bélgica ese mismo año y Luxemburgo en 2009. España aprobó su ley en 2021, convirtiéndose en uno de los pocos países europeos que reconocen este derecho bajo estrictas condiciones médicas y legales.

En América, Canadá, y en América Latina, Colombia

Fuera de Europa, Canadá legalizó la asistencia médica para morir en 2016, mientras que Nueva Zelanda permitió la eutanasia tras un referéndum celebrado en 2020 y la entrada en vigor de la ley en 2021.

En América Latina, Colombia fue pionera al permitir la eutanasia mediante decisiones de la Corte Constitucional y posteriores reglamentaciones, mientras que Ecuador despenalizó esta práctica en 2024 por decisión de su máximo tribunal.

El suicidio asistido no es igual

Existen, además, países que permiten únicamente el suicidio asistido, una figura distinta de la eutanasia. Es el caso de Suiza, donde esta práctica está autorizada desde hace décadas bajo determinadas condiciones, así como de Austria y varios estados de Estados Unidos.

La diferencia radica en que, en el suicidio asistido, el propio paciente administra el medicamento letal, mientras que en la eutanasia es un profesional sanitario quien lo hace cuando la legislación lo permite.

En Estados Unidos, a inicios del 2026 el suicidio asistido por un médico es legal en once jurisdicciones de Estados Unidos: California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawái, Montana*, Maine, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont y Washington.