Presidente electo de Colombia prevé abrir una embajada en Jerusalén

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, reacciona durante una reunión con integrantes de su gabinete de Gobierno y autoridades locales en Cúcuta (Colombia). ( EFE/ MARIO CAICEDO )

El presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, prevé abrir una embajada en Jerusalén como parte de su plan de reanudar y estrechar lazos con Israel, anunció el jueves su oficina.

El mandatario izquierdista Gustavo Petro rompió en 2024 las relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva israelí en Gaza.

De la Espriella, que asumirá el poder el 7 de agosto, pretende restablecerlas desde el primer día de su mandato.

Su oficina informó este jueves que el nuevo gobierno avanza en "la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel".

Antes de la ruptura ordenada por Petro, la embajada de Colombia estaba ubicada en Tel Aviv, donde la mayoría de países tienen su representación diplomática.

Legación diplomática

Petro manifestó luego su intención de abrir una legación diplomática en Ramala, en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel, pero finalmente el proyecto no se concretó.

El miércoles, el canciller designado por De la Espriella, Omar Bula, se reunió en Washington con su homólogo israelí, Gideon Sa'ar.

Los diplomáticos acordaron "una hoja de ruta" para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la eliminación de visas, según la oficina del presidente electo.

También indicó que Colombia retirará el apoyo en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio en Gaza.

Petro respaldó esa denuncia, frenó las exportaciones de carbón a Israel y detuvo la compra de armamento israelí.

"La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse", afirma el comunicado.

Durante la campaña, De la Espriella aseguró que buscaría fortalecer la cooperación con Israel para bombardear a los grupos armados financiados por el narcotráfico que operan en Colombia.