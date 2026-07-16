Una avalancha en la montaña más alta de Perú deja un muerto y dos heridos

La montaña más alta de Perú cuenta con 6,768 metros sobre el nivel del mar. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona murió y otras dos resultaron heridas después de que este jueves se produjera una avalancha en el nevado Huascarán, la montaña más alta de Perú, con 6,768 metros sobre el nivel del mar, donde desde el pasado martes también se busca a tres montañeros desaparecidos, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) del departamento norteño de Áncash, donde se encuentra el Huascarán, precisó en un comunicado que la avalancha se registró durante la mañana de este jueves y "dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas".

La víctima, identificada con las siglas I.C.A, era porteador de un grupo integrado por un turista extranjero y su guía peruano, quienes resultaron heridos.

Acciones de la autoridad

El COER señaló que en las labores de búsqueda participaron miembros de la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (Depsam), de la Asociación Socorro Andino Peruano y de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP).

El organismo confirmó posteriormente que los heridos fueron evacuados en un helicóptero de la Policía Nacional y luego trasladados en una ambulancia hasta el principal hospital de Huaraz, la capital regional, donde reciben atención médica.

Situación actual

Añadió que el cuerpo del fallecido permanece en el campo base, mientras las autoridades realizan las coordinaciones legales para su traslado.

Este jueves también se informó que equipos de rescatistas han intensificado la búsqueda de otros tres montañistas que se encuentran desaparecidos desde el martes pasado en el Huascarán, desde donde enviaron un mensaje de alerta cuando descendían.

Al respecto, el coronel de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Fabricio Tsei, declaró en el canal N de televisión que la búsqueda se ha complicado por las adversas condiciones meteorológicas y la zona en la que presuntamente están los montañistas, a unos 6,000 metros de altura.

El Ministerio del Interior anunció este miércoles que había enviado un helicóptero de la Policía Nacional "para reforzar las labores de búsqueda y rescate de tres personas reportadas como desaparecidas en el nevado Huascarán".