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Terremotos de Venezuela
Terremotos de Venezuela

Aumenta a 5,119 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

El sismo dejó a 17,907 personas sin vivienda, mientras las autoridades continúan la asistencia a los afectados

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    Aumenta a 5,119 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio
    Equipos de rescate continúan la asistencia a los afectados por los sismos. (FUENTE EXTERNA)

    La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este sábado a 5,119 mil tras sumarse 50 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

    La cifra de heridos y rescatados se mantiene en 16,740 y 6,462 personas, respectivamente, de acuerdo al boletín publicado en Telegram.

    Las autoridades, según el balance, han atendido a 128,324 familias, mientras que 21,470 personas se mantienen en 107 campamentos transitorios.

    Además, 17,907 personas quedaron sin vivienda tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 de hace casi un mes.

    Rodríguez señaló en el balance que en el país se mantienen 2,278 rescatistas internacionales.

    Ayuda internacional

    Desde el pasado 24 de junio se han registrado 1.350 réplicas.

    • Este sábado, salió un vuelo con 15 toneladas de ayuda humanitaria desde Uruguay hacia Venezuela, para atender a la población afectada por los terremotos. 

    La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

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