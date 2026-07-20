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Venezuela - Trinidad y Tobago
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Buscan a ocho venezolanos que se escaparon de centro migratorio en Trinidad y Tobago

La Policía trinitense advirtió a la ciudadanía que cualquier persona que, a sabiendas, brinde refugio, oculte, transporte o de cualquier otra manera ayude a los perseguidos, podría ser arrestada y procesada judicialmente

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    Buscan a ocho venezolanos que se escaparon de centro migratorio en Trinidad y Tobago
    La Policía de Trinidad y Tobago dio a conocer los nombres de los fugados y alertó a la ciudadanía (EFE)

    Las autoridades de Trinidad y Tobago buscan a ocho de 14 inmigrantes venezolanos que se escaparon del Centro de Detención de Inmigración en Arima, en el norte del país, luego de agredir a varios guardias penales.

    De acuerdo con la Policía trinitense, el suceso ocurrió el pasado sábado a eso de las 15:40 (19:40 GMT), cuando un oficial correccional avistó humo desde una unidad de vivienda de hombres, alertando a su supervisor.

    Tras ello, ambos oficiales entraron a la unidad de vivienda para corroborar e investigar de dónde provenía el humo, pero fueron confrontados por los inmigrantes, quienes los abrumaron y agredieron hasta que lograron empujar una puerta y escaparse.

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    La Policía explicó que los detenidos corrieron rumbo al corredor del oeste, brincaron una verja del perímetro del sur y escapando del complejo.

    • Una alarma de emergencia inmediatamente se activó, alertando a las fuerzas de seguridad de la prisión y las autoridades.
    • Cuatro de los inmigrantes fueron capturados minutos más tarde y otros dos fueron atrapados intentando brincar la verja de seguridad.

    La Policía trinitense advirtió a la ciudadanía que cualquier persona que, a sabiendas, brinde refugio, oculte, transporte o de cualquier otra manera ayude a los perseguidos, podría ser arrestada y procesada judicialmente.

    Identificados

    • Los ocho inmigrantes que se escaparon fueron identificados como Luis Brito, José Brito, Roimer Durán, Edison Monroy, Félix Español, Edison La Rosa, Evereth Ramírez y Ernesto José Figuera Caicedo.

    Las fuerza de seguridad pidieron a la ciudadanía que si tienen alguna información sobre el paradero de estos, que se comuniquen con la Policía a través de los servicios de emergencia o con la estación policial más cercana.

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