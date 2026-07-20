El partido de Flávio Bolsonaro denuncia una presunta red de perfiles falsos para atacarlo

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advierte que enfrentarán la presunta red de cuentas falsas de redes sociales para atacarlo. ( EUROPA PRESS )

El Partido Liberal, la formación del senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, denunció ante el Tribunal Superior Electoral la existencia de una supuesta red dedicada a crear perfiles falsos, informó este lunes su equipo de prensa.

Según la denuncia, la red utilizó decenas de cuentas ficticias para difundir contenido falso y contratar publicidad política irregular en redes sociales mediante un esquema que habría movilizado cerca de tres millones de reales (588.235 dólares o 508.474 euros) con recursos de origen desconocido.

El entramado desactivaba las páginas utilizadas en las campañas y las sustituía posteriormente por otras similares para dificultar el rastreo de sus responsables, autores y financiadores, de acuerdo con el comunicado divulgado este lunes por el equipo de Bolsonaro.

Según la nota, un conteo del Partido Liberal (PL) identificó "más de 50 páginas con más de 4.600 anuncios pagados con fondos de origen desconocido, que alcanzaron casi 250 millones de visualizaciones".

"El objetivo es uno: promover ataques sistemáticos y falsos contra el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, y otros políticos de la derecha", agrega el comunicado.

Denuncia sustentada en querella

La denuncia, presentada el viernes y firmada por la abogada Maria Claudia Bucchianeri, integrante del equipo jurídico de la campaña de Flávio Bolsonaro, sostiene que existen indicios de una "organización criminal digital" dedicada a crear "perfiles fantasma" para impulsar propaganda política de forma irregular.

Según la investigación del PL, las cuentas presentaban patrones comunes, como fechas de creación próximas, números telefónicos con el mismo código de área, sitios web alojados en una misma plataforma, dominios similares y descripciones genéricas destinadas, presuntamente, a dificultar la identificación automática del contenido político.

La formación también afirmó que detectó anuncios pagados en moneda extranjera, como dólares estadounidenses y pesos colombianos, y estimó que el supuesto esquema movilizó más de 588,000 dólares en publicidad.

En la acción, el partido solicitó al máximo tribunal electoral autorizar el rastreo del flujo de recursos utilizado para financiar la presunta red e identificar a los patrocinadores, administradores y responsables de su infraestructura técnica.

Flávio es el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo por "liderar" una trama destinada a derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022.

El ex jefe de Estado (2019-2022) fue objeto de investigaciones por los ataques que sostuvo contra el sistema electoral brasileño y por la difusión de noticias falsas durante la campaña en la que buscó sin éxito la reelección.