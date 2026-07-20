Rescatan 69 personas, 27 cadáveres y hallan ferry que naufragó con 179 viajeros en Guyana

El Gobierno de Guyana informó este lunes, a través de su Centro de Coordinación de Rescate Marítimo, que rescataron a 69 personas, recuperaron 27 cadáveres y localizaron la embarcación MV Barima que naufragó la noche del sábado con 179 viajeros, tras partir de Georgetown, por la costa del Atlántico Norte, hacia Port Kaituma.

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips, precisó que la cifra de personas a bordo aumentó de 133 a 179, después de revisar las imágenes grabadas durante el embarque del ferry.

De los tripulantes que viajaban en la embarcación, 69 fueron rescatados con vida, se recuperaron 27 cadáveres y 83 personas continúan desaparecidas.

Asimismo, el Ejecutivo guyanés confirmó que localizó el lugar donde se hundió la embarcación, después de que los equipos que participan en la operación de búsqueda, rescate y recuperación, recibieran información concreta de un pescador.

Por su parte, el ministro de Aviación, Deodat Indar, declaró que se ha llevado a cabo la "identificación positiva" de la zona y "se está llevando a cabo la extracción completa" del ferry.

Operación de rescate

El titular de Aviación indicó que el Gobierno francés proporcionó apoyo a Guyana ante esta tragedia.

El jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, por sus siglas en inglés) Omar Khan confirmó a EFE el domingo que al menos 67 personas, entre ellas 15 niños, fueron rescatadas con vida.

Reacciones regionales

El Gobierno desplegó recursos aéreos y marítimos de las regiones Dos y Tres para apoyar la operación y activaron equipos médicos a bordo de buques de rescate.

En este contexto, varios mandatarios caribeños expresaron sus condolencias durante la jornada a sus vecinos guyaneses, como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que remarcó en sus redes sociales que le "entristece profundamente" el naufragio del MV Barima y "la angustia que ha causado este incidente".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por este suceso, así como con los valientes equipos de rescate que continúan sus esfuerzos con dedicación y valentía", agregó el mandatario jamaicano.

Del mismo modo, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrance Drew, mencionó que al igual que tantos otros en toda la región del Caribe, "lamenta profundamente" el trágico accidente.

"En momentos como estos, recordamos que el Caribe es una sola familia. El pueblo y el Gobierno de San Cristóbal y Nieves se solidarizan con nuestros hermanos y hermanas de Guyana, compartiendo su dolor y esperando el mejor desenlace posible para todos aquellos que aún siguen desaparecidos", aseveró Drew.

Juan A. Edghill, ministro de Obras Públicas guyanés precisó el domingo que el ferry zarpó aproximadamente a las 15:15 hora local (19:15 GMT) del sábado y la torre de control de Timheri recibió la llamada de socorro de la embarcación aproximadamente a las 23:01 hora local (3:01 GMT), lo que provocó la activación inmediata de las medidas de respuesta de emergencia.

Edghill declaró a los medios de comunicación que las autoridades siguen tratando de esclarecer qué ocurrió y que hasta ahora, la versión preliminar es que "una ola enorme que hizo zozobrar al barco".

Por último, Edghill afirmó que el MV Barima estaba equipado con 250 chalecos salvavidas y seis balsas salvavidas inflables, de conformidad con sus requisitos de seguridad, realizaba el trayecto, que dura cerca de 16 horas, y es una de las dos opciones más económicas para el transporte de mercancías y personas en Guyana.

Gran cantidad de guyaneses que viven o ejercen su actividad comercial en las comunidades de la Región 1 optan por utilizar el transbordador, ya que es la opción más asequible para desplazarse hasta la capital guyanesa de Georgetown y las comunidades de la Región 1.