Sube a 5,278 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela, según el Gobierno

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907. ( FUENTE EXTERNA )

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela ascendió este lunes a 5,278, luego de que las autoridades sumaran setenta fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16,740 y las personas sin viviendas en 17,907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Producto de este terremoto, hay 23,587 personas en 107 campamentos transitorios, mientras que 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades, según el reporte.

Situación actual

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, de acuerdo con balance oficial, que también registra 1,405 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Más de 240 familias afectados por los sismos recibieron este lunes las primeras viviendas entregadas por el Gobierno, anunció Delcy Rodríguez, quien lideró la entrega de los apartamentos.

Así mismo, la mandataria encargada prometió entregas mensuales de viviendas para los afectados y alcanzar las 4,000 en diciembre de este año y para 2027 "una cifra superior a las 10,000 viviendas" que se recuperarán de "edificios que no habían sido culminados".

Medidas anunciadas

El viernes, el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez, informó que el doble sismo ha dejado 2,106,000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).