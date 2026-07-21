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fumigación La Guaira
fumigación La Guaira

Venezuela organiza una jornada de fumigación en el estado devastado por los terremotos

El Ministerio de Salud de Venezuela inicia un despliegue de fumigación en La Guaira, afectada por un doble terremoto que dejó miles de víctimas y damnificados

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    Venezuela organiza una jornada de fumigación en el estado devastado por los terremotos
    La jornada comprende fumigación, rociamiento, desinfección y desratización, orientadas a frenar la proliferación de mosquitos y otros agentes vectores.

    (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Salud de Venezuela anunció este martes un intenso despliegue de fumigación y control sanitario en varias parroquias de La Guaira, el estado más devastado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

    La jornada comprende fumigación, rociamiento, desinfección y desratización, orientadas a frenar la proliferación de mosquitos y otros agentes vectores tras las recientes contingencias ambientales.

    El despliegue cuenta con un contingente especializado de fumigadores e inspectores de salud organizados en cuadrillas de trabajo, quienes abarcan de manera estratégica y simultánea los sectores abordados para mitigar los riesgos epidemiológicos en la zona, señaló la cartera de Estado en un comunicado.

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    Cifras y afectaciones

    Este proceso se hará con más énfasis en las parroquias de Caraballeda, La Guaira y Macuto, zonas de La Guaira afectadas por el doblete sísmico que ha dejado 5,278 fallecidos y 17,907 personas sin viviendas.

    • Según Nelare Bermúdez, Autoridad Única de Salud del estado La Guaira, hasta la fecha el equipo ha protegido a más de 16,000 personas, en comunidades, hospitales de campañas y en varios de los 28 campamentos transitorios que tiene el estado, en el que conviven 12,123 personas, según último balance oficial.

    Este martes, el Ministerio de Salud también informó el fallecimiento de tres personas por hantavirus en el noreste del país, y de otras dos en el estado Barinas (oeste) por un diagnóstico aún pendiente de confirmación.

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