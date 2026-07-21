Al menos 41 muertos en el naufragio de un ferry en Guyana

El primer ministro de Guyana, Mark Philips (d), participa en una reunión, el domingo, en Georgetown (Guyana). El Gobierno de Guyana dijo que inició una investigación a gran escala sobre la tragedia del ferry ocurrida el domingo en la costa norte del país y que deja a varias decenas de personas aún desaparecidas. ( EFE/ NAZIMA RAGHUBIR )

Al menos 41 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el más reciente parte oficial difundido por el gobierno el martes.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

"En total, ahora se han recuperado 41 cuerpos", indica el reporte. Al balance anterior de 27 fallecidos se sumaron este martes, 14 más.

El reciente saldo contabiliza además 77 personas rescatadas, ocho más que la víspera. En tanto, decenas siguen desaparecidos.

"Los buzos franceses y locales continúan las operaciones de búsqueda y recuperación submarina en el sitio del naufragio", señaló el gobierno en el texto.

El ferry transportaba 179 personas

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio.

Agentes de protección civil y pescadores locales ampliaron el área de rastreo de 400 a 1,070 km².

El primer ministro guyanés, Mark Phillips, ha informado que, según cálculos oficiales, el ferry llevaba 179 personas a bordo, cifra superior a los 133 inscritos en la lista de pasajeros.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160,000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y es el centro de una disputa territorial con Venezuela.