Venezuela convoca a realización de pruebas de ADN para identificar a fallecidos del sismo

Tras la búsqueda de sobrevivientes de los sismos, Venezuela busca identificar víctimas con procedimientos científicos. ( EFE )

El Gobierno de Venezuela convocó este martes a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos en el doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5,278 muertos, según el último balance oficial.

Los familiares que conozcan o tengan indicios de que sus seres queridos se encuentran en las morgues de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, o en las de Bello Monte, Caracas, fueron convocados a realizarse estas pruebas para iniciar un proceso de identificación, según un comunicado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y el Ministerio de Interior.

El objetivo es "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias", añade el comunicado, publicado en Instagram por el Ministerio del Interior.

Las personas deberán acudir a la sede del Senamecf en Bello Monte, Caracas, entre lunes y sábado desde las 8:30 hora local (12.30 GMT) y las 18:00 (22.00 GMT) para la realización de las pruebas de ADN, indicaron el Senamecf y el ministerio.

El doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace casi un mes en Venezuela dejó 16,740 heridos y a 17,907 personas sin vivienda, ademas de unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el último balance difundido el lunes por el Gobierno de Venezuela.

Estimación de desaparecidos

Las autoridades de Venezuela no han informado cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela', una plataforma donde se reporta a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra 29.500 personas con las que no se ha podido establecer contacto.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) informó en junio pasado que había recibido cifras no confirmadas según las cuales el número de desaparecidos podría ascender a 50,000 personas.

Víctimas sin identificar del doble terremoto han sido enterradas en varias fosas abiertas recientemente en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos a principios de este mes.