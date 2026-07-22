Iván Cepeda hará un acto en Barranquilla paralelo a la investidura del presidente electo

Aunque dijo que se trata de un acto simbólico, Cepeda insiste en desconocer la legitimidad de la elección de Aberlardo de la Espriella ( EFE/ CARLOS ORTEGA )

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció este miércoles que encabezará un acto político en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el próximo 7 de agosto, en paralelo a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, cuya legitimidad reiteró que no reconoce.

"A raíz de una invitación que me han hecho varias organizaciones sociales y ciudadanas, quiero anunciarles que el 7 de agosto, como lo había dicho, no estaré en la posesión del señor Abelardo de la Espriella y en cambio estaré con los ciudadanos y las organizaciones populares en la ciudad de Barranquilla", dijo Cepeda a periodistas en Bogotá.

Una decisión simbólica pues Barranquilla es la ciudad en la que De la Espriella votó, celebró su victoria electoral y, además, será su sede alterna de trabajo de Gobierno.

"Allí espero encontrarme con la gente en un acto político que va a tener por propósito anunciar todo lo que haremos como oposición en los próximos meses y años", afirmó Cepeda, candidato derrotado por De la Espriella en las elecciones del 21 de junio, pese a superarle en votos en la ciudad de Barranquilla.

La investidura presidencial está prevista para el 7 de agosto ante el Congreso de la República, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes.

La ausencia de Iván Cepeda, congresista electo, no afecta a la realización de la ceremonia, ya que requiere la presencia de la mayoría de los integrantes de cada corporación, es decir, al menos 55 de los 108 senadores y 95 de los 188 representantes.

En caso de que no se llegue al quórum, el presidente electo prestará juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La intención de De la Espriella es realizar su investidura en una guarnición militar del sur del país, una iniciativa inédita en Colombia que debe ser aprobada por el nuevo Congreso, posesionado este lunes, y que ha generado críticas por sus implicaciones logísticas, jurídicas y políticas.