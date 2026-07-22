El hijo de Maduro califica de "injusto" el proceso judicial contra su padre en EE. UU.
El juicio contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha generado una fuerte respuesta del chavismo en Caracas
El diputado Nicolás Maduro Guerra calificó este miércoles de injusto el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, y contra su esposa, Cilia Flores, tras la captura de ambos en Caracas el pasado 3 de enero por tropas estadounidenses.
"Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!", manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.
Maduro Guerra asistió a una plaza de Caracas donde militantes del chavismo se reunieron para respaldar al presidente depuesto, que enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.
El juez federal a cargo del caso contra Maduro y su esposa propuso este miércoles que el juicio comience el 1 de junio de 2027, una vez resuelta la petición de inmunidad que la defensa prevé presentar.