La CE destina a Cuba 10 millones de euros más en ayudas ante el "deterioro" humanitario

Fotografía de una persona en patineta junto a un perro en una calle de La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

La Comisión Europea (CE) anunció este jueves el desembolso de 10 millones de euros adicionales en ayuda a Cuba ante "el continuo deterioro de la situación humanitaria" en el país, según señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Los fondos se dirigirán especialmente a la población infantil, embarazadas, lactantes, personas mayores y comunidades remotas que sufren especialmente la escasez de combustible y la crisis energética.

La ayuda humanitaria priorizará la atención sanitaria, incluyendo la adquisición de medicamentos, la asistencia alimentaria de emergencia y el tratamiento nutricional para niños y madres, la rehabilitación de sistemas de agua, el apoyo logístico a zonas de difícil acceso y soluciones de energía renovable.

Asignación regional

Esta financiación adicional se suma a los 4 millones de euros ya aprobados a principios de este año como asignación regional para el Caribe, que se destinaron principalmente a atender las necesidades de la isla, y a los 2 millones de euros adicionales acordados en abril.

La CE recordó que en 2025 ya prestó asistencia y movilizó casi 6 millones de euros para la preparación ante desastres como el huracán Melissa, que causó graves daños en la isla.

"Una vez más, la UE demuestra su solidaridad con el pueblo cubano con financiación adicional que permitirá a nuestros socios proporcionar alimentos, atención sanitaria, agua potable y otras necesidades básicas", señaló la comisaria europea de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE. UU. y por las sanciones reforzadas desde mayo.