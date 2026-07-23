Desmantelan una red transnacional de narcotráfico y lavado de dinero en Brasil

Captura de video cedido por el Gobierno de Río de Janeiro que muestra a autoridades brasileñas durante la detención este miércoles, de diez personas en una operación contra una red acusada de lavar dinero procedente del narcotráfico para tres de las principales organizaciones criminales del país y que tendría vínculos con un integrante del grupo terrorista al-Qaeda, informaron fuentes oficiales. ( EFE/ GOBIERNO DE RÍO DE JANEIRO )

La Policía Federal de Brasil desmanteló este jueves una red señalada de enviar cerca de 6,5 toneladas de cocaína a Europa y de ocultar patrimonio mediante criptoactivos, consorcios y empresas de fachada, informó la institución.

En el operativo, desarrollado en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina y Espírito Santo, fueron detenidas nueve de las trece personas requeridas. Otro sospechoso murió tras enfrentarse a los agentes en la ciudad de Igaratá, en la región paulista, según el comunicado de la Policía.

Durante la acción, también, se cumplieron 44 órdenes de registro y bloqueo de bienes y activos por hasta mil millones de reales (unos doscientos millones de dólares ó 173 millones de euros).

Red logística de tráfico

Las investigaciones revelaron que el grupo criminal había estructurado una compleja red logística para la exportación marítima de cocaína al continente europeo, con ramificaciones en Suramérica, Europa y Asia.

De acuerdo con las autoridades, la red envió aproximadamente 6,5 toneladas de cocaína a varios países europeos desde 2021 y mantenía vínculos con el Primeiro Comando da Capital (PCC) y con el Comando Vermelho (CV), las dos mayores organizaciones criminales de Brasil.

Para evadir las inspecciones de aduana, los delincuentes ocultaban la droga en contenedores y la camuflaban en sacos de café y cemento, y la adulteraban químicamente, al diluir cocaína en botellas de refrescos.

Estructura financiera compleja

Según las fuerzas de seguridad, la red movió "miles de millones" mediante una compleja estructura macrofinanciera que incluía el uso de empresas fantasma y compañías de fachada, operaciones con criptomonedas, así como la adquisición de bienes de lujo e inmuebles de alto valor para blanquear el origen ilícito de los recursos.

Los sospechosos tendrán que responder por los delitos de organización criminal transnacional, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, además de otros que puedan surgir en el curso de las investigaciones.