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Saab acusa a EEUU
Saab acusa a EEUU

Exministro venezolano Alex Saab se declara 'no culpable' de lavado de dinero en EE.UU.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

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    Exministro venezolano Alex Saab se declara no culpable de lavado de dinero en EE.UU.
    La liberación de Alex Saab genera críticas entre exfuncionarios y legisladores estadounidenses, en el 2023. (EFE)

    El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró este viernes "no culpable" de lavado de dinero y otros cargos, por medio de sus abogados, durante una audiencia judicial en Miami (EE.UU.) a la que no asistió.

    Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, fue acusado hoy formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

    Durante una muy breve audiencia en un tribunal federal del centro de Miami, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren F. Louis y solicitaron que el caso sea juzgado por un jurado.

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    La jueza no fijó una nueva fecha para el proceso y tampoco se discutieron posibles solicitudes de libertad bajo fianza.

    Saab, nacido en Colombia hace de 54 años, ya había comparecido por primera vez ante los tribunales el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

    Aliado de Maduro

    Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

    Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

    • Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

    Maduro y su esposa Cilia Flores se presentaron este miércoles en una corte federal de Nueva York en la que el juez a cargo propuso que el juicio empiece en junio de 2027.

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