Perú y Venezuela anuncian la reanudación de sus relaciones bilaterales

Los gobiernos de Perú y de Venezuela decidieron iniciar un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales, después de que estas se rompieran hace dos años, según anunció este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú en un comunicado.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela llega en pleno traspaso del Gobierno nacional que asumirá desde el próximo martes la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a quien la líder antichavista María Corina Machado respaldó en su cuarta candidatura presidencial.

La Cancillería peruana informó que, en una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial "hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito inmediato de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos".

"Esta firme voluntad de cooperación e integración entre nuestros países se sustenta en los históricos lazos de amistad y solidaridad latinoamericana que han unido al Perú y Venezuela desde sus orígenes como Repúblicas e inspiran sus esfuerzos conjuntos en favor del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y de nuestra región", concluyó el Ejecutivo peruano.

Cierre de consulados

El 30 de julio de 2024, el Gobierno de Venezuela cerró sus consulados en Perú y rompió toda relación después de que Perú reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como el presidente electo del país caribeño frente al ahora encarcelado Nicolás Maduro.

El Gobierno venezolano informó que se vieron "obligados" a tomar esta decisión tras las "temerarias" declaraciones del entonces canciller peruano Javier González-Olaechea, quien dijo que el país andino considera a Maduro "como una persona que desea por la vía de una dictadura perpetuarse en el poder" tras haberse perpetrado "un fraude" en las elecciones de julio de 2024.

Detención de Maduro

Desde entonces, la embajada y consulado de Venezuela en Lima han permanecido cerrados, lo que ha causado que los más de 1.6 millones de venezolanos en Perú, la segunda comunidad más grande en el mundo de venezolanos fuera de su país, no han podido hacer trámites como la emisión y renovación de sus pasaporte, entre otras cuestiones.

Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos en una operación militar estadounidense el 3 de enero de este año y dos días después ambos se declararon no culpables ante el juez cuando fueron presentados ante la justicia de Nueva York.

Tras su detención, la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió formalmente como presidenta encargada de Venezuela y entre otras medidas se ha reanudado de manera formal el establecimiento de los vínculos diplomáticos y consulares con Estados Unidos, rotos desde 2019.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.