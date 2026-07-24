Sube a 5,546 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela

De momento, hay 23,811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades. ( FUENTE EXTERNA )

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió este viernes a 5,546, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Entretanto, el número de heridos se mantiene en 16,740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 17,907 personas perdieron sus viviendas.

De momento, hay 23,811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el miércoles, mientras 128,324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1,500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Primeras viviendas entregadas

El lunes, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el Gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Este viernes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó que ha atendido a más de 100,000 personas afectadas por el doble terremoto de hace un mes en Venezuela y dijo que con la financiación adecuada espera llegar a medio millón en los próximos dos meses.

La organización explicó, en una nota de prensa, que en las primeras 72 horas después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano.

Esto ha permitido, prosiguió, orientar la respuesta con base a información sobre acceso a alimentos, funcionamiento de los mercados, cadenas de suministro y riesgos de protección, en coordinación con el Gobierno de Delcy Rodríguez y los socios humanitarios.

El PMA dijo que ha adaptado su respuesta a las circunstancias de cada familia con comidas calientes para personas en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir que no requieren preparación para quienes aún estén en movimiento, esperando noticias de sus seres queridos o refugiándose donde se sienten seguros.

Asimismo, han entregado canastas de alimentos para hogares cuyo sustento se vio afectado pero que aún pueden cocinar y cupones electrónicos prepagados donde los mercados funcionan, permitiendo a las familias priorizar sus necesidades más urgentes.

La organización sostuvo que necesita 80 millones de dólares para sostener y ampliar su respuesta en Venezuela y asistir a más de 500,000 personas en los próximos dos meses