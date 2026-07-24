×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
PMA
PMA

El PMA ha atendido a más de 100,000 personas en Venezuela tras terremotos de hace un mes

La organización explicó que en las primeras 72 horas después de los sismos puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano

    Expandir imagen
    El PMA ha atendido a más de 100,000 personas en Venezuela tras terremotos de hace un mes
    Una mujer camina frente a carpas donde se resguardan personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, en Catia La Mar (Venezuela). (EFE/ RONALD PEÑA R)

    El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas informó este viernes que ha atendido a más de 100.000 personas afectadas por el doble terremoto de hace un mes en Venezuela y dijo que con la financiación adecuada espera llegar a medio millón en los próximos dos meses.

    "Ninguna familia afectada está viviendo esta catástrofe de la misma manera, y la asistencia debe moverse tan rápido como cambian las condiciones sobre el terreno", afirmó Stephanie Hochstetter, representante del PMA en Venezuela, citada en nota de prensa.

    La organización explicó que en las primeras 72 horas después de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio puso en marcha una serie de diagnósticos en más de ocho comunidades de siete estados del país suramericano.

    Esto ha permitido, prosiguió, orientar la respuesta con base en información sobre acceso a alimentos, funcionamiento de los mercados, cadenas de suministro y riesgos de protección, en coordinación con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y los socios humanitarios.

    Circunstancias de cada familia

    El PMA dijo que ha adaptado su respuesta a las circunstancias de cada familia con comidas calientes para personas en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir que no requieren preparación para quienes aún estén en movimiento, esperando noticias de sus seres queridos o refugiándose donde se sienten seguros.

    Asimismo, el organismo internacional ha entregado canastas de alimentos para hogares cuyo sustento se vio afectado pero que aún pueden cocinar, y cupones electrónicos prepagados donde los mercados funcionan, permitiendo a las familias priorizar sus necesidades más urgentes.

    "Estábamos aquí antes de los terremotos, y nos quedamos con las y los venezolanos, junto a las autoridades y socios, el tiempo que sea necesario para que las familias afectadas puedan volver a ponerse en pie", añadió Hochstetter.

    La organización sostuvo que necesita 80 millones de dólares para sostener y ampliar su respuesta en Venezuela y asistir a más de 500,000 personas en los próximos dos meses.

    De acuerdo con el último balance de las autoridades, publicado el miércoles, el doble terremoto de hace un mes ha dejado 5,398 fallecidos, 16,740 heridos y 17,907 personas sin vivienda.

    El desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el boletín oficial, que hasta el miércoles registró 1,463 réplicas.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 