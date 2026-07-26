×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ofensas Milei
Ofensas Milei

Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras ofensas proferidas por Milei

El diplomático brasileño llegará al país entre la noche del domingo y el madrugada del lunes

    Expandir imagen
    Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras ofensas proferidas por Milei
    El presidente argentino, Javier Milei. (FUENTE EXTERNA)

     El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil llamó este domingo a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por el presidente Javier Milei durante en lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

    El diplomático brasileño llegará al país entre la noche del domingo y el madrugada del lunes.

    • La cancillería brasileña informó además que el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el "repudio" del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino durante su visita privada a Brasil.

    Declaraciones de Milei

    Ambas decisiones fueron adoptadas por la cancillería brasileña un día después de que Milei hiciera fuertes críticas contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL), donde acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para los comicios de octubre.

    Durante su intervención, el mandatario argentino criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y calificó de "basura calva" al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) a 27 años por golpismo.

    Milei también cuestionó la decisión De Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

    "La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso", afirmó el presidente argentino, quien sostuvo que esa decisión constituye "una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables".

    • Milei además arremetió contra el mandatario brasileño, al que acusó de "ladrón" y de "diseminar el socialismo" en América Latina, así como de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

    En un comunicado divulgado este domingo en la noche, la cancillería brasileña dijo que se trata de un episodio "sin precedentes" pues nunca antes un presidente extranjero había aprovechado una visita a Brasil para lanzar "agresiones y ofensas" contra el jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño.

    La cartera diplomática lamentó además que el incidente involucrara al mandatario de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que es su principal socio comercial.

    RELACIONADAS

    Reacciones oficiales

    Las declaraciones del mandatario argentino provocaron el sábado la reacción del presidente del Supremo, Luiz Edson Fachin, quien deploró los insultos dirigidos contra el juez De Moraes y reafirmó la independencia del Poder Judicial brasileño.

    También fueron rechazadas por el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, quien acusó a Milei de faltar al respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado del país.

    Milei viajó a Brasil para apoyar a su amigo y aliado Flávio Bolsonaro, en momentos en que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario, su principal rival y quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo.

    Según la última encuesta de Datafolha, Lula continúa liderando los sondeos electorales sobre Flávio Bolsonaro, con una ventaja de cinco puntos en una eventual segunda vuelta. 

    Leer más
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 