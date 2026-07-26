Un líder conservador de 76 años se lanza como alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro

El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, de 76 años de edad, lanzó este domingo en São Paulo su candidatura presidencial para las elecciones de octubre. ( EFE/ ISAAC FONTANA )

El exgobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lanzó este domingo en São Paulo su candidatura presidencial para las elecciones de octubre y pidió "una oportunidad" para crear un país diferente, al presentarse como una alternativa frente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, que lideran los sondeos electorales.

"No es posible que Brasil quiera optar por las figuras más rechazadas de la política nacional", afirmó Caiado durante la convención Partido Social Democrático (PSD) de Brasil, de centro derecha, en la que se oficializó la candidatura del conservador.

El exgobernador, de 76 años, y quien aspira por segunda vez al más alto cargo del país, también confirmó al presidente nacional del PSD, Gilberto Kassab, como candidato a la Vicepresidencia, con lo que el partido competirá con una fórmula integrada exclusivamente por dirigentes de la propia formación y sin alianzas electorales.

En su discurso, Caiado pidió a los electores darle "una oportunidad" para derrotar a Lula y "devolver el país a los brasileños de bien", al tiempo que aseguró que ni el actual mandatario ni Flávio Bolsonaro representan una alternativa para Brasil .

darle "una oportunidad" para y "devolver el país a los brasileños de bien", al tiempo que aseguró que ni el actual mandatario ni representan una alternativa para . Antes del acto, en una rueda de prensa, Caiado criticó a Lula y al hijo del expresidente Jair Bolsonaro por, según dijo, alimentar sus campañas con "crisis inútiles" y desviar la atención de los problemas del país.

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También acusó al Gobierno del líder progresista de provocar innecesariamente al presidente estadounidense, Donald Trump, y reprochó al entorno del senador ultraderechista por los ataques contra autoridades brasileñas.

El exgobernador defendió que Brasil necesita un presidente con "independencia moral y coraje personal" y afirmó que su candidatura representa una opción frente a la polarización política que domina la disputa electoral.

Caiado disputará por segunda vez la Presidencia. Su primera candidatura fue en 1989, cuando terminó décimo con el 0,72 % de los votos.

Desde entonces fue diputado, senador y gobernador de Goiás durante dos mandatos consecutivos, cargo al que renunció en marzo para competir en las elecciones de octubre.

Aunque aparece en el tercer lugar de las encuestas, su candidatura parte con escaso respaldo.

El último sondeo de Datafolha, divulgado el viernes, le atribuye un 4 % de la intención de voto, muy por detrás de Lula, que lidera con el 40 % de los apoyos, y de Flávio Bolsonaro, que se ubica en el segundo lugar con el 32 %, en un escenario de primera vuelta.