×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Venezuela
Venezuela

El chavismo y la oposición se movilizan tras casi cinco semanas de los sismos en Venezuela

Los sectores políticos del país suramericano vuelven a convocar a sus seguidores a la calle más de un mes después de que dos potentes terremotos sacudieran la zona norte de Venezuela

    Expandir imagen
    El chavismo y la oposición se movilizan tras casi cinco semanas de los sismos en Venezuela
    Personas sostienen carteles, durante una manifestación en Caracas (Venezuela). (EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ)

    El chavismo tiene previsto marchar este martes, tras casi cinco semanas de los devastadores terremotos en Venezuela, para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez (1999-2013), mientras que la oposición ha convocado una movilización por los dos años de las presidenciales y la reclamada victoria de Edmundo González Urrutia.

    Según la convocatoria del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los simpatizantes del chavismo se concentrarán en cuatro lugares de Caracas para luego marchar hasta la Plaza 4F, en el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo del fallecido presidente, para recordar a quien suelen llamar "comandante supremo" en el 72 aniversario de su nacimiento.

    La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señaló en su canal de Telegram que Chávez "dedicó su vida a Venezuela y dejó una huella imborrable en la historia" del país, y aseguró que su legado "permanece en la memoria del pueblo venezolano e inspira a seguir trabajando por una nación de paz, justicia social y prosperidad".

    El PSUV indicó también que conmemorará los dos años de la "victoria popular" en los comicios del 28 de julio de 2024, en los que Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, fue proclamado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo que no publicó las pruebas de ese resultado.

    Convocatoria de la oposición

    Por su parte, la oposición liderada por la premio nobel de la paz María Corina Machado convocó a sus seguidores a una actividad en Caracas y en todos los municipios del país para, explicó, defender la libertad "con organización, presencia y liderazgo en la calle".

    "La voluntad de los venezolanos dejó claro que el destino de nuestro país le pertenece a su gente", expresó en X el partido de Machado, Vente Venezuela, que pidió a sus simpatizantes asistir con banderas del país y carteles que tengan el mensaje "¡Con nuestras propias manos!".

    González Urrutia, reconocido como el ganador de los comicios de hace dos años por la oposición mayoritaria y por numerosos países e instituciones internacionales, expresó este martes su convicción de que ese 28 de julio "será recordado como el momento en que Venezuela recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto".

    "Esa certeza sigue viva. Y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades", dijo en X el opositor, asilado en España.

    Los sectores políticos del país suramericano vuelven a convocar a sus seguidores a la calle más de un mes después de que dos potentes terremotos sacudieran la zona norte de Venezuela y dejaran más de 5,500 muertos, al menos 16,740 heridos, cerca de 18,000 personas sin vivienda y cuantiosos daños materiales. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 