Keiko Fujimori: militares asumirán "orden interno" en zonas de alta criminalidad en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, reacciona a su ingreso al palacio de Gobierno este martes, en Lima (Perú). Fujimori inició su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años (2026-2031), con un primer discurso en el que anunció que dará mayor poder a los militares para liderar operaciones contra el crimen organizado, reformas en el sistema carcelario y un incremento del 15 % en el sueldo mínimo, de 1,130 a 1,300 soles (unos 382 dólares). ( EFE/ PAOLO AGUILAR )

La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que los militares recuperarán el control del "orden interno" en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas de mano dura.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos", dijo la mandataria derechista durante su discurso de investidura en el Congreso.

La flamante presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes que los militares recuperarán el control del "orden interno" en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas de mano dura.

"Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno" hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos", dijo la mandataria derechista durante su discurso de investidura en el Congreso.

Aumento del 15% al salario mínimo

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este martes en su discurso de investidura que su Gobierno aumentará en un 15 % el salario mínimo, que pasará de 1,130 soles (331 dólares) a 1,300 soles (382 dólares).

"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral", dijo Fujimori.

"Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales en este sentido", indicó.

La flamante mandataria afirmó que la reforma del Estado no será suficiente para transformar el país "si no va acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad fiscal", ya que la estabilidad fiscal "es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos".

Por otro lado, anunció la reorganización de varios programas sociales para construir un verdadero sistema de protección integral que permita cerrar las brechas sociales y territoriales "que separan a millones de peruanos del acceso a servicios esenciales".

"Reduciremos la pobreza de los niños de 0 a 11 años de más del 22 % a la mitad y desplegaremos una intervención especial en las zonas rurales, la Amazonía y las comunidades indígenas, donde las desigualdades históricas demandan una respuesta inmediata y contundente", anunció la nueva presidenta del país.

Sostuvo que la educación pública deberá volver a ser "la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social" y, además, buscará reducir a la mitad las brechas en habilidades mínimas educativas en la educación secundaria.

Pensión para los pobres en situación de pobreza

También anunció que su Gobierno aplicará progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza.

"Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de 350 soles bimestral a 700 soles bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas", señaló entre aplausos.

Fujimori juró este martes como presidenta de Perú para el quinquenio 2026-2031, acto con el que asumió oficialmente el cargo para el que fue elegida en las recientes elecciones, en las que se impuso en la segunda vuelta por una ajustada diferencia de menos de 50,000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) inauguró así su periodo presidencial en una ceremonia en el pleno del Congreso que escenificó el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú, después de que, hace casi 26 años, su padre dimitiera por fax desde Japón tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su administración.

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