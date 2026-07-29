Gobierno cubano reconoce salida de cadenas hoteleras por presión de EE.UU.

El hotel Meliá Habana, en La Habana, Cuba. La cadena española Meliá Hotels International anunció que cesará sus operaciones en la isla debido a las dificultades operativas, legales y económico-financieras derivadas del embargo de Estados Unidos. Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa. ( EFE )

El Gobierno cubano reconoció este miércoles que las presiones de EE.UU. han provocado la salida del país de siete cadenas hoteleras internacionales que gestionaban el 46 % del total de habitaciones del país (más de 80,000, según datos oficiales).

El primer ministro, Manuel Marrero, hizo públicos estos datos al intervenir en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), cuando se refirió al paquete de reformas puestos en marcha por el Ejecutivo isleño.

Impacto en turismo

Agregó que el bloqueo petrolero de EE.UU. y la amenaza de sanciones contra empresas internacionales ha provocado la "paralización casi total" del sector turístico cubano, antiguo motor de la economía isleña y una de sus principales fuentes de divisas.

Actualmente el 73 % de las instalaciones hoteleras están cerradas, lo que ha dejado en el aire 25,000 puesto de trabajo en esos establecimientos, afirmó el primer ministro ante los diputados.

Medidas anunciadas

Hasta ahora eran conocidas las salidas en las últimas semanas de las hoteleras españolas Meliá, Iberostar y Barceló, de la canadiense Blue Diamond, la indonesia Archipielago International y la turca ATG.

Marrero anunció además varias medidas para dinamizar el sector turístico, como la aprobación de nuevas modalidades de negocio para el sector privado, incluida la gestión de hoteles, el alquiler de automóviles o los servicios de transporte de viajeros.

El Gobierno cubano también va a permitir al sector privado ejercer de agentes turísticos , guías y agentes. Asimismo va a poner en marcha una tasa del 1 % a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica.

también va a permitir al ejercer de , guías y agentes. va a poner en marcha una a estos negocios para promover la sostenibilidad y la imagen de esta actividad económica. El turismo, que atravesaba un período de crisis desde la pandemia, ha terminado por colapsar este año a raíz de las presiones estadounidenses.