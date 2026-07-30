Rodríguez aborda con el FMI el uso de reservas para la recuperación tras los sismos

Fotografía cedida por Prensa de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión con integrantes del FMI en Caracas (Venezuela). ( EFE/ PRENSA DE MIRAFLORES )

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles a una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) con la que abordó, entre otros asuntos, el uso de reservas para el plan de recuperación y reconstrucción luego de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Según el equipo de prensa de Rodríguez, las conversaciones se centraron "en el intercambio de opiniones sobre las perspectivas macroeconómicas, las prioridades de política económica", la asistencia técnica para fortalecer capacidades institucionales y "el uso de reservas internacionales para el financiamiento" del plan Venezuela Renace, diseñado para la recuperación tras los sismos.

Rodríguez anunció el pasado 17 de julio el acceso a 346 millones de dólares del FMI que prometió destinar a la reconstrucción.

Se trata de los activos del tramo de reserva de Venezuela en el FMI, que tienen una disposición inmediata para ayudar a atender las necesidades humanitarias urgentes derivadas de un desastre, según explicó recientemente el Fondo.

Diálogo constructivo

La prensa de Rodríguez indicó que en la reunión se encontraban el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, y el jefe de misión en Venezuela, Álvaro Piris, entre otros.

Junto a Rodríguez estaban los vicepresidentes tanto de Economía como de Gobierno Digital, Calixto Ortega y Anabel Pereira, respectivamente, y el presidente del Banco Central, Luis Pérez, así como otros funcionarios.

La reunión da "continuidad al diálogo constructivo establecido en los últimos meses", según la nota oficial.

Se prevé que la delegación del FMI se reúna con "altas autoridades del equipo económico y otras instituciones públicas" del país latinoamericano, lo que "refleja la progresiva normalización de la relación entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional y forma parte de un proceso más amplio de vinculación con la comunidad financiera internacional", agregó Prensa Presidencial.

El FMI y Venezuela retomaron el pasado abril las relaciones, que estaban suspendidas desde 2019.

Desde entonces, los contactos entre el organismo y el Gobierno interino de Rodríguez han sido regulares, con vistas a completar los procedimientos técnicos para permitir que en el futuro el país pueda volver a acceder a instrumentos financieros del FMI.

El reciente doble terremoto ha dejado más de 5,500 muertos, al menos 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, según cifras oficiales, así como daños físicos directos que el Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares.