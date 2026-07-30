El FMI advierte de la fragmentación global pero ve "oportunidad única" para Latinoamérica

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, trazó este jueves un panorama económico global marcado por la creciente fragmentación geopolítica y el auge del proteccionismo, aunque destacó que Latinoamérica tiene ante sí una oportunidad única para aprovechar su potencial mediante una mayor integración regional.

Durante su intervención en las Jornadas Anuales de Economía organizadas por el Banco Central del Uruguay en Montevideo, Georgieva advirtió sobre la transición desde un orden mundial predecible hacia un sistema con múltiples centros de gravedad e incertidumbre.

La economista señaló que el proteccionismo y la división del comercio global podrían recortar hasta un 7 % el Producto Interior Bruto (PIB) mundial.

Asimismo, alertó sobre la vulnerabilidad de la economía global frente a choques geopolíticos, como el conflicto en Oriente Medio y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Impacto del proteccionismo

Según las proyecciones del FMI, si el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares de forma prolongada, el crecimiento mundial podría caer al 2 %, situando al planeta en el umbral de una recesión técnica.

En este escenario, el organismo multilateral prevé una inflación global del 4,7 % para este año. Georgieva subrayó que un repunte inflacionario provocaría un impacto sobre los tipos de interés, encareciendo el servicio de la deuda y forzando a los países con un alto endeudamiento a recortar gasto público o subir impuestos.

Oportunidad para Latinoamérica

Respecto a las transformaciones tecnológicas, la titular del FMI definió a la Inteligencia Artificial (IA) como una fuerza impulsora capaz de aportar hasta 0,8 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB global gracias a las ganancias de productividad.

No obstante, advirtió sobre sus riesgos -como la brecha de desigualdad laboral que afectará al 40 % de los empleos del mundo (hasta el 60 % en economías avanzadas) y las amenazas a la estabilidad financiera- y reveló que el propio FMI registró hasta 17 millones de ciberataques durante sus pasadas reuniones en primavera.

Frente al aumento de barreras comerciales, Georgieva abogó por fortalecer los acuerdos bilaterales y la cooperación en bloques como el Mercosur, recordando que "ni el país más grande puede resolver solo los mayores problemas del mundo".

Para Latinoamérica, aseguró que existe un "potencial subutilizado" en materia de recursos naturales y talento que debe ser potenciado con mayor coordinación política.

En cuanto a Uruguay, Georgieva destacó la solidez macroeconómica e institucional del país, pero instó a sus autoridades a asumir mayores riesgos para impulsar el crecimiento ante los rápidos cambios globales.

La visita de Georgieva a territorio uruguayo este jueves incluye además una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi y con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.