Milei presenta una ley que permitiría cerrar la Administración si hay déficit fiscal

El presidente de Argentina, el ultraliberal Javier Milei, anunció este jueves el envío al Parlamento de un proyecto para modificar la ley sobre el funcionamiento del Banco Central y para crear un mecanismo de 'shutdown' o cierre temporal de la Administración pública si hay déficit fiscal.

"El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos", afirmó Milei en un mensaje transmitido por cadena nacional.

El mandatario aseguró que estas reformas con eje en el Banco Central -entidad fundada en 1935- "pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia".

Varias de las modificaciones que impulsa Milei se centran en la Carta Orgánica, ley aprobada en 1992 por el Parlamento argentino que establece los principios fundamentales del Banco Central, su finalidad, sus principales funciones y sus facultades.

Fue reformada por última vez en 2012, durante el Gobierno de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), cuando se ampliaron los objetivos del organismo al incorporar metas vinculadas a la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

La iniciativa que impulsa Milei busca restablecer el mandato único de preservar el valor de la moneda argentina que tuvo la autoridad monetaria entre 1992 y 2012.

"La nueva Carta Orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero", sostuvo Milei, que durante la campaña para las elecciones prometió cerrar el Banco Central por considerarlo culpable de generar inflación.

El proyecto prohíbe al Banco Central emitir dinero para financiar al Estado - sea nacional, provincial o municipal- y comprar títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario.

Por otra parte, la iniciativa mantiene el mecanismo de nombramiento del presidente y de los miembros del directorio del Banco Central, pero vuelve más exigente el procedimiento para su remoción, ya que establece que, para desplazarlos, se requerirán dos tercios de los votos del Senado y de la Cámara de Diputados.

Medidas fiscales

El proyecto también restringe el pago de dividendos y establece que el giro de utilidades al Tesoro solo se podrá hacer para la cancelación de deuda.

Medidas anunciadas

Como parte de la reforma, Milei propone crear un 'grillete fiscal', una regla permanente que asegure que no se pueda aprobar ni sostener un presupuesto de la Administración pública deficitario.

Explicó que, si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Parlamento dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas públicas al equilibrio, y, si no lo hace, entrará en vigencia en forma automática el 'shutdown'.

El 'shutdown', que se aplica en países como los Estados Unidos, es el cierre temporal de la Administración pública por falta de fondos.

"Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado. Se congelarán los gastos nuevos. No se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Durante lo que dure el grillete, el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros y los secretarios no cobrarán un solo peso de sueldo", explicó.

Liberalización del mercado

Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha aplicado un severo plan de ajuste fiscal y de reducción del tamaño del Estado para recuperar el superávit en las cuentas públicas.

Liberalización del mercado

En paralelo a estos cambios, Milei dijo que enviará al Parlamento otros dos proyectos de ley para una "liberalización profunda" del mercado de capitales y para desregular el mercado de los seguros.

Milei dijo que, entre otras cosas, se permitirá la emisión de bonos corporativos en moneda extranjera y otras unidades de medida.

En cuanto a los seguros, la iniciativa da "libertad absoluta" para que las compañías aseguradoras diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador.