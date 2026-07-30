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Rosa María Payá
Rosa María Payá

La opositora cubana Rosa María Payá, Premio de la Libertad de la fundación española FAES

Payá ha dedicado la vida a luchar por la democracia y las libertades civiles en Cuba y ha defendido el pluralismo político y los derechos humanos mediante vías pacíficas

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    La opositora cubana Rosa María Payá, Premio de la Libertad de la fundación española FAES
    FAES concedió el XIII Premio de la Libertad a la opositora cubana Rosa María Payá, la iraní Masih Alinejad y la rusa Yulia Navalnaya por sus trayectorias en defensa de los derechos fundamentales. (FUENTE EXTERNA)

    La fundación conservadora española FAES concedió este jueves el XIII Premio de la Libertad a la opositora cubana Rosa María Payá, la iraní Masih Alinejad y la rusa Yulia Navalnaya por sus trayectorias en defensa de los derechos fundamentales.

    Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide e hija del opositor fallecido Oswaldo Payá, ha dedicado la vida a luchar por la democracia y las libertades civiles en Cuba y ha defendido el pluralismo político y los derechos humanos mediante vías pacíficas, según un comunicado de la entidad, que dirige el expresidente del Gobierno español José María Aznar.

    • Masih Alinejad es reconocida por su actividad internacional en defensa de los derechos de las mujeres iraníes y de la libertad de expresión, y FAES destaca su papel en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos atribuidas al régimen de Teherán.

    El caso de Nalvani

    También obtiene el galardón Yulia Navalnaya, reconocida por continuar la labor política de su marido, el líder opositor ruso Alekséi Navalni, que murió encarcelado en 2024, y por ser una de las principales figuras de la oposición democrática en defensa del Estado de derecho en su país, la libertad y los derechos fundamentales.

    Rusia envenenó a Navalni en la cárcel según los resultados de una investigación presentada en febrero pasado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, aunque el Gobierno ruso lo rechazó.

    El patronato de la fundación tomó la decisión por unanimidad al considerar que estas tres mujeres representan la resistencia cívica al autoritarismo en contextos diferentes. 

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