Consejo Nacional Electoral de Ecuador oficializa los comicios locales

La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se realizará entre el 2 y el 17 de agosto. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó este viernes la convocatoria para las elecciones locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, en unos comicios a los que están convocados más de 13.8 millones de electores.

En la jornada de participación democrática, los ecuatorianos elegirán veintitrés prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos, 457 concejales rurales, 4,131 vocales principales de juntas parroquiales rurales y siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

El organismo electoral informó que el calendario establece que la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales se realizará entre el 2 y el 17 de agosto a través de su sistema en línea, mientras que el listado oficial de postulantes calificados para el Cpccs será publicado el 24 de septiembre.

Cambios en la fecha de elecciones

Las elecciones locales estaban inicialmente previstas para el 14 de febrero de 2027; sin embargo, el pasado 27 de marzo, el pleno del CNE decidió adelantar los comicios al 29 de noviembre bajo la justificación de que podrían registrarse fuertes lluvias e inundaciones en la primera fecha.

El CNE fundamentó su decisión en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución estatal que alerta del posible impacto del fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses de 2027, que podría afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.