México dice que hay indicios de que 'El Mencho' sabía del asesinato del alcalde de Uruapan

Familiares y amigos asisten al funeral del alcalde Carlos Manzo este domingo, en el municipio de Uruapan en Michoacán (México). ( EFE )

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó este viernes que existen indicios de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tenía conocimiento del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, aunque aclaró que las investigaciones no apuntan a que haya ordenado el crimen.

"Hay indicios de que Nemesio Oseguera tuvo también conocimiento sobre este crimen, quien era de más alta jerarquía que el R1 (autor intelectual)", declaró el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones se producen un día después de la captura de Ramón Ángel 'N', alias R1, identificado como líder de la célula criminal 'Los Rs' y señalado por las autoridades como el autor intelectual del homicidio del presidente municipal, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Michoacán.

El funcionario precisó, sin embargo, que la investigación distingue entre tener conocimiento del ataque y haber ordenado su ejecución.

"Más que la orden, los indicios que tenemos por dos testimonios y por intervenciones telefónicas autorizadas por un juez, es de que tenía conocimiento del homicidio, no de que lo ordenó. Quien lo ordenó fue el R1", sostuvo García Harfuch.

El secretario recordó que hasta ahora suman 31 personas detenidas por el asesinato del alcalde y que todas han sido procesadas legalmente.

"Son 31 detenidos para demostrar que no va a haber impunidad en este caso ni en ningún otro", apuntó.

Lo veían como "provocación"

García Harfuch añadió que los testimonios recabados de los detenidos muestran que integrantes de la organización criminal consideraban al alcalde una amenaza para sus actividades.

"Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos (los criminales) sentían, literalmente lo mencionan algunos detenidos, una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal", dijo.

El funcionario aseguró además que las autoridades mantienen abierta la investigación para capturar a otros integrantes de la célula delictiva.

"Se pueden dar más detenciones relacionadas, por supuesto, de otros actores de la célula criminal", expresó.

También informó que el Gobierno federal mantiene un reforzamiento de seguridad en Michoacán mediante despliegues del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Secretaría de Seguridad, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional proporciona protección a la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Manzo.

Asimismo, reveló que el Gabinete de Seguridad intercambió información con agencias estadounidenses sobre las investigaciones que enfrenta Ramón Ángel 'N' en ese país y adelantó que habrá información sobre esas imputaciones próximamente.

También señaló que se identifica al hermano del 'R1', Rafael Álvarez, alias el R2, como su posible sucesor en la célula criminal relacionada al CJNG.

El miércoles, fuerzas especiales del Ejército y agentes federales capturaron a Ramón Ángel 'N' en Jalisco tras meses de labores de inteligencia.

Las autoridades lo identifican como líder de una de las células más violentas del CJNG, dedicada al narcotráfico, la extorsión y el cobro de piso en Michoacán y Jalisco, además de señalarlo como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.