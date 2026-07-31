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Tiroteo Brasil
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Tiroteo en el exterior del mayor aeropuerto de Brasil mientras enviaban 400 kg de cocaína

Los agentes llegaron a frustrar el envío de la droga, que tenía como destino el continente europeo

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    Tiroteo en el exterior del mayor aeropuerto de Brasil mientras enviaban 400 kg de cocaína
    Imagen ilustrativa (FUENTE EXTERNA)

    El incidente se produjo a plena luz del día en la zona de acceso restringido de la terminal 3 del aeropuerto, situado en la zona metropolitana de la ciudad de São Paulo, indicó la Policía Federal en una nota.

    Los agentes llegaron a frustrar el envío de la droga, que tenía como destino el continente europeo y en el cual participaron al menos una decena de personas, entre ellas un trabajador del aeropuerto, según la prensa local.

    • Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que los sospechosos cargaban unas cajas en una zona de obras en las inmediaciones del aeropuerto.
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    Acciones de la autoridad

    Las fuerzas de seguridad se acercaron al lugar rápidamente y hubo un tiroteo con la cuadrilla de criminales. Nadie resultó herido.

    Todos los sospechosos consiguieron huir, aunque por el camino se dejaron parte de la droga.

    • Así, la Policía Federal de Brasil decomisó unos 400 kilos de cocaína, distribuidos en cinco maletas que ya estaban en el interior de una aeronave y otras cuatro cajas abandonadas en el lugar.

    Las diligencias continúan para identificar a los implicados y esclarecer las circunstancias de lo sucedido, de acuerdo con la institución, que contó con el apoyo de las Policías Militar y Civil de São Paulo durante la intervención.

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