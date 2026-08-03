Brasil exhibe por primera vez el interior de una urna electrónica ante críticas políticas

El Tribunal Electoral de Brasil exhibió por primera vez este lunes el interior de una urna electrónica en una demostración en vivo para exponer su arquitectura de seguridad y explicar el mecanismo de voto, a casi dos meses de las elecciones generales de octubre.

La demostración, a cargo del secretario de Tecnología de la Información del Tribunal Electoral de Río de Janeiro, Michel Kovacs, apuntó a ratificar la fiabilidad del proceso en medio de las renovadas tensiones políticas impulsadas por el bolsonarismo en torno al sistema de votación.

Demostración técnica

En un evento transmitido en directo por internet y cadenas públicas, Kovacs desmontó el equipo para evidenciar que la plataforma electoral brasileña "no es un secreto ni una caja cerrada", sino un sistema auditable y sujeto a inspecciones permanentes.

Durante la presentación, el funcionario explicó que la urna está conformada por dos grandes partes: la terminal del elector y la del presidente de mesa, que están conectadas por un cable, y enfatizó que el aparato opera con conexión a un tomacorriente, sin necesidad de bluetooth o de conexión a internet.

El especialista precisó que el equipo completo dentro de su embalaje pesa casi 9 kilos y que el contenedor fue sometido a pruebas de laboratorio para resistir traslados complejos en helicóptero o barco hacia comunidades remotas.

Además, el dispositivo posee una batería interna capaz de mantener la urna encendida hasta por 10 horas continuas sin suministro eléctrico, un recurso clave para zonas rurales o comunidades indígenas desprovistas de energía eléctrica.

La fuente de alimentación y la placa madre, diseñadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), responden a un sistema de instrucciones específico, en el que cualquier intento de interferencia o alteración externa hace que el equipo "se detenga automáticamente", subrayó el especialista.

La terminal cuenta con un teclado numérico del 0 al 9 y tres botones: blanco (voto en blanco); rojo, para rectificar la opción seleccionada; y uno verde de mayor tamaño para validar la elección.

Al cierre de la jornada de votación, la urna imprime en su parte trasera el denominado "boletín de urna", un informe en papel que detalla el cómputo de votos emitidos en ese dispositivo.

Posteriormente, los datos se extraen mediante un dispositivo de almacenamiento USB, para luego ser puestos a disposición del público general.

Cuestionamientos políticos

"El equipo no es un secreto, no es una cosa cerrada. Lo hemos estado abriendo cada vez más a las entidades fiscalizadoras que nos apoyan e inspeccionan todas las etapas (...) Todo se hace en ceremonia pública, hay diversas auditorías", explicó Kovacs.

Este ejercicio se produce poco después de que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad de las urnas electrónicas en un evento con diplomáticos de cerca de 50 países y representantes de organizaciones internacionales.

En dicho encuentro, el primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) afirmó que los equipos brasileños compartían origen con las urnas de la firma venezolana Smartmatic y mencionó un supuesto informe de la CIA sobre presuntas irregularidades en las elecciones de Venezuela en 2012.

Un episodio de similares características, celebrado con embajadores en 2022 para sembrar dudas sobre las urnas, fue el que derivó en la inhabilitación política de Jair Bolsonaro por ocho años.