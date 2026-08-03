Chile suma 20 días de cierre del paso fronterizo con Argentina por nevadas del temporal

Chile cierra paso fronterizo con Argentina, por nevadas del temporal. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades chilenas informaron este lunes que aún no hay condiciones para abrir el Paso Internacional Libertadores, principal cruce fronterizo con Argentina, que lleva 20 días sin tránsito, debido a la acumulación de nieve producto del temporal que azota al país.

El paso fue cerrado desde el pasado 14 de julio por las condiciones climatológicas, un periodo que representa el segundo más largo de cierre luego de que en el invierno austral de 2023 se mantuvo sin operaciones por 26 días.

"Sigue cerrado el paso fronterizo de Los Libertadores por las condiciones climáticas y las variables que determinan la seguridad, la transitabilidad" dijo a la prensa chilena el delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa.

El delegado provincial explicó que "las condiciones de la nieve no nos dan pie para que todavía podamos abrir este importante paso".

El cruce acumula cerca de 6.6 metros de nieve y también se ha visto afectado por la interrupción del suministro eléctrico, en tanto que las proyecciones meteorológicas sobre nuevas nevadas dificultan las actuales labores de despeje de la ruta para su puesta en marcha.

El paso, también conocido como Paso Internacional Cristo Redentor y que atraviesa la cordillera de Los Andes para conectar las ciudades de Santiago (Chile) y Mendoza (Argentina), es un corredor estratégico para el abastecimiento, el comercio exterior, la inversión y el empleo.

Chile actualmente atraviesa un nuevo sistema frontal en la zona centro-sur del país que al momento ha dejado dos personas fallecidas por eventos asociados, tras al intenso temporal que experimentó en las últimas semanas que abarcó diez de las 16 regiones del país y que dejó 13 muertos y más de 3,000 damnificados.

Evacuaciones masivas

Las lluvias han propiciado un "foco de tensión" entre las regiones de Maule (centro) y La Araucanía (sur), según informó este lunes el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) que instruyó evacuaciones masivas.

El organismo desalojó con ayuda de bomberos y personal del Ejército a decenas de familias en la comuna de Angol, a 565 kilómetros al sur de la capital chilena, y evacuó sectores de la comuna de Carahue también en la región de La Araucanía, afectadas por desbordes de ríos.

"A nivel país se mantienen diez alertas rojas y diez amarillas, principalmente por desbordes y crecidas", detalló la directora del Senapred, Alicia Cebrián.

El último balance del organismo de emergencia dio cuenta de 1,399 personas damnificadas, 156 albergados, 5,936 aislados, 27 vivienda destruidas, 685 con daño mayor, 4,838 con daños menor y 1,052 en evaluación.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) proyectó que las lluvias se extenderán por los próximos tres meses por sobre los indicadores normales de precipitaciones, además de una presencia del fenómeno El Niño activo hasta el otoño austral.

Las autoridades han señalado que el sistema frontal que golpeó al país entre el 14 y 21 de julio fue uno de los más significativos registrados en las últimas décadas.