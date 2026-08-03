ONG exige al Estado venezolano actualizar cifra de muertos y desaparecidos por doble sismo

Vista de los escombros de edificios destruidos por los terremotos del 24 junio en Caraballeda (Venezuela). ( EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ )

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este lunes al Gobierno de Venezuela actualizar la cifra de fallecidos y desaparecidos por el doble terremoto ocurrido hace 40 días, cuyos datos oficiales permanecen congelados desde el 24 de julio en el caso de los decesos y desde el 25 de junio en el de las personas sin localizar.

"El Estado venezolano tiene 39 días sin actualizar la cifra de personas desaparecidas por el doble terremoto: apenas 157 reportadas el 25 de junio", recordó Provea en un mensaje en X.

Iniciativas ciudadanas como 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' han denunciado más de 29,000 personas en paradero desconocido y, remarca Provea, no hay "un registro público que respalde".

La organización también exigió la publicación del balance de fallecidos, cuya última actualización fue el pasado 24 de julio, cuando se reportaron 5,546 muertos.

"La información salva vidas y es una obligación del Estado", añadió la ONG.

Efectos de los terremotos

El doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio dejó 16,740 heridos y cerca de 18,000 personas sin vivienda, así como 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el último balance oficial del 24 de julio.

El Banco Mundial estima en 19,600 millones de dólares los daños físicos directos y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.