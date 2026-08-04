Keiko Fujimori declara su "absoluto respeto" a la separación de poderes en Perú

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró este martes su "absoluto respeto" a la separación de poderes, la independencia de la Judicatura y al Estado de derecho en su país.

"Hoy, como presidenta de la República, declaro antes ustedes y ante la ciudadanía el absoluto respeto de mi gobierno a la separación de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al estado de derecho y a la institucionalidad democrática como garantía indispensable para preservar las libertades y la estabilidad de nuestra nación", aseguró Fujimori.

Durante su participación en la celebración del Día del Juez y la Jueza en su país, la gobernante dijo que "en lo personal" ha vivido "en carne propia decisiones judiciales".

"Siempre acudí a las convocatorias, siempre con respeto, acaté las resoluciones que me fueron adversas, confiada en que finalmente se haría justicia", comentó.

Desafíos Judiciales

Aludió, de esa manera, al período de prisión preventiva que cumplió entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y luego de enero a mayo de 2020, durante un proceso por supuesto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó en octubre pasado que se anule y archive.

Fujimori también dijo que "es consciente de los importantes desafíos que enfrenta la administración de justicia" en su país, por lo que saludó las acciones de la gestión de la actual presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.

Mencionó, entre estas, a "una justicia célere y oportuna", ya que, según indicó, "la ciudadanía demanda procesos rápidos, profesionalización, transparencia y una lucha firme e implacable contra toda forma de corrupción".

La mandataria remarcó, en ese sentido, su compromiso con el fortalecimiento del sistema judicial y dijo que se apoyará "decididamente la implementación de las unidades de flagrancia, la modernización tecnológica y el avance del expediente judicial electrónico".

"Quiero un Perú donde una madre no tenga que esperar años para obtener justicia para sus hijos", sostuvo antes de enfatizar que "ser juez es más que una profesión, es asumir una misión de enorme trascendencia social".

Además de las autoridades judiciales, en la ceremonia oficial participaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Miguel Torres y Oscar Reto, respectivamente, así como ministros de Estado.