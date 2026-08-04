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Milei Lula da Silva
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Milei reitera insultos contra Lula y dice que espera "que Brasil también se pinte de azul"

El presidente argentino ha calificado a Lula de corrupto y ladrón, intensificando la tensión diplomática entre ambos países

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    Milei reitera insultos contra Lula y dice que espera que Brasil también se pinte de azul
    El presidente argentino, Javier Milei. (EFE / ARCHIVO)

    El presidente argentino, Javier Milei, volvió a insultar este martes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y dijo que espera "que Brasil también se pinte de azul", en alusión a un posible triunfo del opositor Flávio Bolsonaro en los comicios presidenciales de octubre.

    "Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos chorros (ladrones) de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno", expresó Milei en diálogo con La Casa Streaming.

    El pasado domingo el mandatario ya se había referido a la posibilidad de "cambiarle el signo" político a Brasil, al tiempo que subrayó que, desde su desembarco en la política argentina, buena parte de los gobiernos de la región han girado hacia la derecha: "Cuando yo arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Hoy es mayoritariamente azul y lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo".

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    El presidente reiteró también este martes los insultos contra Da Silva, a quien en los últimos días describió en reiteradas ocasiones como "ladrón" y "corrupto".

    Durante un discurso a finales de julio en São Paulo en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, el mandatario argentino calificó a Lula de "ladrón", entre otros agravios que llevaron al dirigente brasileño a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocar al embajador argentino en Brasilia.

    Este martes, Milei también se quejó de que Da Silva no lo felicitara tras su triunfo en los comicios presidenciales argentinos a finales de 2023 y lo acusó de haber intervenido "activamente para que gane el otro candidato en la elección".

    También volvió a referirse al mandatario brasileño como "presidiario" y enfatizó que "lo sacaron de prisión por un argumento administrativo".

    Reacciones diplomáticas

    Lula pasó 580 días en prisión, entre 2018 y 2019, por causas relacionadas con la Operación Lava Jato, que más tarde fueron anuladas por el Supremo debido a irregularidades procesales y tras declarar parcial al juez que lo procesó.

    La semana pasada, el canciller argentino, Pablo Quirno, intentó rebajar las tensión diplomática y afirmó que debe entenderse como parte de las diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos.

    "No hay ninguna chance de que de nuestro lado se rompa la relación. Nosotros no lo llevamos al plano institucional", añadió Quirno, previo a que Milei reiterara los insultos contra Lula.

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