El BID aumentará en un 60 % la financiación a proyectos contra el crimen organizado

Integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados de México. ( EFE )

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este miércoles en Brasilia que aumentará en un 60 % los recursos destinados a proyectos de seguridad y combate al crimen organizado.

El presidente del BID, Ilan Goldfajn, dijo que el monto pasará de 2,500 millones de dólares (unos 2.160 millones de euros) a 4,000 millones de dólares para los próximos tres años, en respuesta al interés mostrado por los países miembros de la Alianza para la seguridad, la justicia y el desarrollo.

"Dentro del BID vamos a reasignar recursos para la seguridad porque estamos sintiendo la demanda", declaró Goldfajn, en el marco de la Cumbre regional de este grupo de países lanzado por el banco.

El presidente de la institución dijo que ya se había destinado el 60 % de los recursos, es decir alrededor de 1,400 millones de dólares, de la meta anterior, anunciada en la reunión del año pasado en Buenos Aires.

Proyectos definidos

Entre los proyectos financiados con ese monto figuran planes de reformas en el sector de la seguridad en Ecuador y Uruguay, así como el refuerzo de la policía del Ministerio Público de Costa Rica.

Además, Goldfajn anunció la instalación del Observatorio regional para el crimen organizado, que buscará organizar y compartir información de forma "transparente" entre los miembros de la Alianza, de la que ahora también formará parte Bolivia, su vigésimo tercer integrante.

El ministro brasileño de Seguridad, Wellington Lima, anfitrión del evento, destacó durante la reunión que hoy en día las facciones buscan "los espacios que existen entre jurisdicciones y fronteras".

"Enfrentar el crimen organizado exige más que instituciones nacionales fuertes; exige instituciones capaces de cooperar", dijo Lima.

En la misma línea, el secretario general de la Interpol, Valdecy Urquiza, dijo que las organizaciones criminales "han evolucionado" y que, por esa razón, las instituciones deben hacerlo también.