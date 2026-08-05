Condenan a un hombre a 26 años de cárcel por el feminicidio de su madre en Ecuador

Un tribunal de Ecuador sentenció a Héctor Oswaldo V. Ch. a 26 años de prisión por el feminicidio de su madre, según la calificación de la Fiscalía, tras golpearla en la cabeza con una piedra el año pasado.

Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2025 en una urbanización privada de la ciudad tropical de Santo Domingo, donde la víctima convivía con su hijo. De acuerdo con la investigación, el hombre la golpeó en la cabeza y le causó la muerte.

Tras el ataque, el ahora condenado abandonó el cuerpo fuera de la vivienda.

Pruebas presentadas

Durante el juicio, la fiscal del caso presentó los testimonios de los agentes aprehensores y la autopsia médico-legal, que determinó que la víctima murió por una fractura de cráneo causada por un trauma craneoencefálico severo.

También incorporó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y una pericia biológica que estableció que las manchas de sangre halladas en una piedra correspondían a la víctima.

Además, el Ministerio Público señaló que la pericia toxicológica evidenció que el agresor no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de las drogas.