Armada de Ecuador incauta 1.5 toneladas de droga, tras interceptar embarcación en el mar

AME5460. GUAYAS (ECUADOR), 02/08/2026.- Captura de un video difundido en la cuenta en X @JohnReimberg del ministro del Interior de Ecuador John Reimberg Oviedo de parte de un cargamento de 600 kilogramos de cocaína incautado por la Policía Nacional en el peaje de Chongón en la provincia costera del Guayas (Ecuador). ( EFE/ @JOHNREIMBERG )

La Armada del Ecuador decomisó este jueves cerca de 1.5 toneladas de droga en una operación realizada a 93 millas náuticas (172 kilómetros) al oeste de Bahía de Caráquez, localidad de la provincia costera de Manabí, clave en la ruta del narcotráfico, según informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Durante la madrugada, los militares interceptaron una embarcación sospechosa en altamar y encontraron 42 bultos en los que escondían la droga, que ya está siendo movilizada al puerto de la ciudad de Manta para su judicialización.

La Armada señaló -en un comunicado- que los tripulantes de la embarcación también fueron detenidos y están siendo trasladados a Manta, aunque no ha precisado hasta el momento el número de personas capturadas ni su nacionalidad.

"De acuerdo con la valoración preliminar, la afectación económica a las estructuras vinculadas al narcotráfico transnacional ascendería a aproximadamente 52 millones de dólares en el mercado norteamericano", mencionó la institución.

El ministro Loffredo añadió -en un video- que "cada dólar que pierden las mafias es un arma menos en las calles y una amenaza menos para los ecuatorianos".

Contexto del narcotráfico en Ecuador

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

En las rutas en mención está la provincia de Manabí, donde se han capturado toneladas de narcotráfico, especialmente cocaína, que estaban listas para ser enviadas al extranjero por medio de lanchas rápidas como la interceptada este jueves por la Armada.