De la Espriella se compromete a salvaguardar "libertad periodística" durante su Gobierno

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió este jueves, menos de 24 horas antes de asumir el cargo en la ciudad de Cali (suroeste), a salvaguardar la "libertad periodística" durante su Gobierno.

"La labor del periodismo en una sociedad es fundamental. Por tanto, esa libertad periodística, esa libertad de opinión, esa libertad de prensa, debe ser siempre salvaguardada porque es una garantía constitucional. Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa", dijo De la Espriella en un mensaje a la prensa acreditada para su investidura.

De la Espriella -que habló en un video publicado por su equipo en la sala de prensa de la Arena USC, donde será investido el viernes- añadió que, "por supuesto, esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo, el que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad".

"Lo otro no es periodismo, como tampoco es política aquella que se circunscribe al ataque, a la ofensa, a la infamia, a la camorra (...) La gran política es la que se mide por litros de agua, por kilómetros de carreteras, por cobertura de salud, por oportunidades para los más desprotegidos y por la presencia del Estado en todos los territorios", expresó.

Medidas anunciadas

Cali, capital del departamento Valle del Cauca, blindada para la ocasión, fue la opción escogida por el presidente electo después de que su idea de hacerlo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a "los verdaderos héroes de la patria" en una zona marcada por el conflicto armado, fuera descartada por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

De la Espriella sucederá en el cargo al presidente Gustavo Petro, quien no reconoce su triunfo y promete liderar la oposición y la "desobediencia civil" contra el Gobierno del abogado ultraderechista.

Al nuevo mandatario colombiano le impondrán la banda presidencial en una sesión del Legislativo que se llevará a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

Este es un complejo multipropósito con capacidad para más de 2.300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.