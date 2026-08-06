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desempleo Costa Rica
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Costa Rica registró una tasa de desempleo del 7 % en el trimestre de abril a junio de 2026

La población desempleada total en Costa Rica se estima en 164,000 personas, con un 36 % de empleo informal

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    Costa Rica registró una tasa de desempleo del 7 % en el trimestre de abril a junio de 2026
    En el trimestre de abril a junio de 2026, Costa Rica registró una tasa de desempleo del 7 % (EFE)

    Costa Rica registró un desempleo del 7 % durante el trimestre de abril a junio de 2026, cifra sin variación en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

    La Encuesta Continua de Empleo del INEC indicó que la tasa de desempleo nacional por género fue de un 6.8 % para los hombres y de 7.2 % para las mujeres.

    La población desempleada total se estimó en 164,000 personas, de estas 98,000 son hombres y 66,000 son mujeres, mientras que la tasa neta de participación laboral fue del 54.6 %, que se desglosa en 66.3 % en hombres y en 42.9% para las mujeres.

    RELACIONADAS

    Tasa de participación laboral

    "En lo que respecta a 2025, a partir del trimestre febrero a abril 2025 la tasa neta de participación presentó una tendencia a la baja hasta alcanzar el nivel de 53.9 % en el trimestre mayo a julio. Posteriormente, este indicador presentó un promedio de 54.5 %. En 2026, la tasa de participación ha oscilado alrededor del 54 %, siguiendo la tendencia presentada durante los últimos trimestres de 2025, hasta ubicarse en 54.6 % en el trimestre abril a junio 2026", destacó el INEC en su informe.

    La población ocupada fue de 2.18 millones de personas, compuesta por 1.33 millones de hombres y 855,000 mujeres. Este indicador no presentó variación estadísticamente significativa con respecto al mismo trimestre del año anterior.

    Empleo informal

    El empleo informal se ubicó en el 36 % de la población ocupada, indican las cifras oficiales.

    Las tres principales ramas de actividad donde se concentró la población ocupada fueron las de comercio y reparación, lo cual representó el 17.7 %, seguida por la enseñanza y salud (12.3 %) y la industria manufacturera (9.4 %).

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