De la Espriella: mi Gobierno librará una "batalla cultural" para defender a la familia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante su primer discurso como mandatario, este viernes en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN JR )

El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno, que comenzó este viernes tras tomar posesión del cargo, librará "una batalla cultural" para defender a la familia como eje central de la sociedad.

"No existe política pública capaz de reemplazar la obra que una familia unida puede realizar por sus hijos y su país. En los hogares se aprenden los principios, se cultivan las virtudes y se forman los ciudadanos. La fortaleza de la familia es la fortaleza de Colombia", dijo.

En vez de dar su discurso en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo, De la Espriella se trasladó al Cantón Militar Pichincha, donde habló ante los militares, como era su deseo desde un principio, para "homenajear a los verdaderos héroes de la patria".

"La batalla cultural es devolverle a Colombia la confianza en sus principios y valores fundacionales, porque la 'patria milagro' solo podrá edificarse sobre una sociedad que se respete a sí misma, que conozca quién es, que se reconcilie con su historia, que esté segura en sus valores y que sea capaz de construir un futuro con orgullo y prosperidad", insistió el presidente.

De la Espriella aseguró que garantizar la protección de las mujeres y los niños "constituye uno de los deberes más elevados del Estado" y que su gobierno "no tolerará ninguna forma de violencia" contra ellos.

Medidas en salud

"Ninguna mujer puede vivir bajo el temor de la violencia, ningún niño puede crecer privado del amor, del cuidado y de las oportunidades necesarias para desarrollar los talentos que Dios le concedió. Todo el peso de la ley caerá sobre quienes se atrevan a maltratarlos", dijo al tiempo de asegurar que implementará la cadena perpetua para estos delitos.

Asimismo, anunció que corregirá "las decisiones equivocadas" que llevaron a una crisis del sistema de salud y que tiene la voluntad de mejorar "lo que sea necesario" para garantizar el bienestar de la población.

En su intervención, De la Espriella afirmó que la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano cambiará en su gobierno, para lo cual anunció en días previos un plan de choque que busca agilizar las citas y la entrega de medicamentos.

"Cuando una persona muere esperando una cirugía o un adulto mayor espera meses por su medicación, no estamos ante una crisis sino ante un drama profundamente humano", aseguró.