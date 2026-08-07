Milei recibe doctorado honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibió este viernes un doctorado honoris causa en Administración de la Universidad Santiago de Cali (USC), con motivo de su visita a esta ciudad del suroeste de Colombia para asistir a la posesión del presidente electo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La distinción reconoce tanto la trayectoria de Milei como su gestión al frente del Gobierno argentino, pero también una intervención que ofreció ante la comunidad académica durante su visita a la universidad, según explicó a EFE el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, tras la ceremonia celebrada en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali.

"El doctor Milei hizo una disertación muy interesante sobre la necesidad de diferenciar lo que es justo, lo correcto y los valores dentro de la política; de privilegiar el ejercicio público a través del bien común (...) Tenerlo hoy de primera mano, no como político sino como catedrático, es un orgullo y, más aún, que desde hoy sea egresado de la Universidad Santiago de Cali", señaló Pérez Galindo.

Milei agradeció el reconocimiento y aseguró que la experiencia de su Gobierno puede servir "como referencia para otros países de la región", además, expresó su confianza en el futuro del nuevo Gobierno colombiano.

"Nosotros, al momento de asumir la responsabilidad al frente del Gobierno, enfrentábamos la peor crisis de la historia de Argentina. Teníamos un desequilibrio monetario peor al de antes de 1975. Hoy cambiamos la economía y ahora sabemos que el presidente Abelardo lo logrará", afirmó.

Ceremonia y asistentes

La ceremonia reunió a directivos universitarios, docentes, estudiantes, empresarios e invitados especiales, antes de que el mandatario argentino continuara con la agenda oficial prevista en Cali con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

A la investidura de De la Espriella, que se realiza por primera vez fuera de Bogotá, acudirán

como el

de España y los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Chile, José Antonio Kast; y de Paraguay, Santiago Peña, además de delegaciones de otros países y representantes de Estados Unidos.