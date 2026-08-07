Perú declarará en emergencia distritos del centro del país afectados por cadena de sismos

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes que su Gobierno declarará en emergencia a varios distritos de las regiones centrales andinas de Junín y Huancavelica que han sido afectados por una cadena de sismos que se presenta desde mediados de julio pasado, con un saldo, hasta el momento, de cinco fallecidos, decenas de heridos y numerosos daños materiales.

La gobernante visitó este viernes el distrito de Chongos Alto, en Junín, donde anunció que se tomarán medidas inmediatas en vivienda, educación, salud, empleo y atención de la emergencia.

Precisó que entre los distritos que se declararán en emergencia estarán Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha, Chacapampa y Vilca, este último en Huancavelica.

Fujimori también expresó su "solidaridad con todas las familias que han perdido sus viviendas, con los heridos que han sido evacuados" y saludó el trabajo de los funcionarios estatales y el personal de defensa civil y sanitario que llegó de inmediato al lugar de la emergencia.

"Voy a regresar la próxima semana a la región Junín. Voy a verificar que las cosas vayan avanzando, los ministros van a venir y las cosas se van a hacer", aseguró.

La provincia de

, en Junín, volvió a ser afectada este jueves por un

que dejó

e incrementó los daños en infraestructura en los mismos distritos golpeados el pasado 18 de julio por un temblor de magnitud 5.1 que causó cinco fallecidos y decenas de heridos.

El sismo del 18 de julio tuvo una réplica de 3.7 que se sintió tan solo 17 minutos después, y afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio, que también fueron declarados en emergencia.

Medidas anunciadas

Este viernes, tras la visita de la gobernante, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que a las 18:11 horas (23:11 GMT) se produjo otro sismo de magnitud 4.4 en la zona, sin que hasta el momento se informe si se produjeron nuevos daños.

El epicentro de este movimiento telúrico se estableció a 19 kilómetros al sur de Chupaca y a una profundidad de 11 kilómetros, con una intensidad de III-IV en Chupaca.