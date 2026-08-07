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sismos en Perú
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Perú declarará en emergencia distritos del centro del país afectados por cadena de sismos

Cinco fallecidos y decenas de heridos tras cadena de sismos en Junín y Huancavelica

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    Perú declarará en emergencia distritos del centro del país afectados por cadena de sismos
    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori. (EFE)

    La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este viernes que su Gobierno declarará en emergencia a varios distritos de las regiones centrales andinas de Junín y Huancavelica que han sido afectados por una cadena de sismos que se presenta desde mediados de julio pasado, con un saldo, hasta el momento, de cinco fallecidos, decenas de heridos y numerosos daños materiales.

    La gobernante visitó este viernes el distrito de Chongos Alto, en Junín, donde anunció que se tomarán medidas inmediatas en vivienda, educación, salud, empleo y atención de la emergencia.

    Precisó que entre los distritos que se declararán en emergencia estarán Chongos Alto, Carhuacallanga, Colca, Chicche, Huasicancha, Chacapampa y Vilca, este último en Huancavelica.

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    Fujimori también expresó su "solidaridad con todas las familias que han perdido sus viviendas, con los heridos que han sido evacuados" y saludó el trabajo de los funcionarios estatales y el personal de defensa civil y sanitario que llegó de inmediato al lugar de la emergencia.

    "Voy a regresar la próxima semana a la región Junín. Voy a verificar que las cosas vayan avanzando, los ministros van a venir y las cosas se van a hacer", aseguró.

     La provincia de Chupaca, en Junín, volvió a ser afectada este jueves por un sismo de magnitud 5 que dejó 13 heridos e incrementó los daños en infraestructura en los mismos distritos golpeados el pasado 18 de julio por un temblor de magnitud 5.1 que causó cinco fallecidos y decenas de heridos.

    El sismo del 18 de julio tuvo una réplica de 3.7 que se sintió tan solo 17 minutos después, y afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio, que también fueron declarados en emergencia.

    Medidas anunciadas

    Este viernes, tras la visita de la gobernante, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que a las 18:11 horas (23:11 GMT) se produjo otro sismo de magnitud 4.4 en la zona, sin que hasta el momento se informe si se produjeron nuevos daños.

    El epicentro de este movimiento telúrico se estableció a 19 kilómetros al sur de Chupaca y a una profundidad de 11 kilómetros, con una intensidad de III-IV en Chupaca.

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